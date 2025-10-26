Landesliga Staffel 3: Zwei vermeidbare Gegentreffer brechen Ergenzingen das Genick

Gegen den FC 07 Albstadt hatte der TuS Ergenzingen lange auf ein Remis gehofft, doch in der Nachspielzeit gab es einen bitteren und vermeidbaren Gegentreffer.
TuS Ergenzingen – FC 07 Albstadt 1:2 (0:0). In der Landesliga Staffel 3 kam es zwischen dem TuS Ergenzingen und dem FC 07 Albstadt zu einem Duell mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Bis zum Pausenpfiff waren klare Torchancen eher die Ausnahme, wenn auch Mitte der ersten Hälfte ein Abschluss von Albstadts Ahmet Cetin von der Linie geklärt wurde.