Landesliga Staffel 3: Zwei Traumtore zu wenig – Kein Sieger zwischen Empfingen und Freudenstadt

Punkteteilung in Freudenstadt: Die Spvgg und die SG Empfingen trennen sich ohne Sieger. Tabellarisch hat sich damit für keinen der beiden Vereine etwas verändert.

Spvgg Freudenstadt – SG Empfingen 2:2 (2:1). Obwohl das Landesliga-Duell zwischen der Spvgg Freudenstadt und der SG Empfingen ein Spiel zwischen dem Tabellenersten und -letzten war, trennten sich beide Teams mit einem Remis, das von Beginn an für Unterhaltung sorgte. Das erste Tor fiel bereits nach sieben Spielminuten, als Denis Bozicevic nach einem tiefen Ball in die Spitze von Pascal Schoch zum 1:0 einschob.

Die Freudenstädter zeigen ihre ganze Klasse Doch der Aufsteiger ließ sich durch den frühen Rückschlag nicht unterkriegen und kam zu einem sehenswerten, wenn auch nicht ganz so geplanten Freistoßtor: Aus halbrechter Position segelte eine Freistoßflanke von Leon Schaber aus über 35 Metern an allen Mit- und Gegenspielern vorbei, ehe die Kugel im langen Eck einschlug.

Unsere Empfehlung für Sie Verbandsliga FC Holzhausen verliert verdient und lässt einiges vermissen Der FC Holzhausen verliert zum ersten Mal in dieser Verbandsliga-Saison und das ausgerechnet vor dem Topspiel kommende Woche.

Sekunden vor dem Pausenpfiff fiel dann sogar das 2:1 durch Mert Karaaslan: Über links kombinierten sich die Gastgeber durch das Zentrum, wo Tchoua Krika Aboubakar den Ball ein gutes Stück schleppte, ehe er zu Karaaslan spielte. Freudenstadts Stürmer behielt einen kühlen Kopf und chippte den Ball lässig über den SG-Keeper.„Das war ein Spielzug, den man nicht so oft in der Landesliga sieht. Da muss ich meine Mannschaft loben“, fasst Freudenstadts Trainer Elvedin Djekic den dritten Tagestreffer zusammen.

SG-Coach Alexander Eberhart reagierte auf den Rückstand und ließ zehn Minuten nach dem Pausenpfiff eine zweite Auswechslung folgen. Wenig später belohnte sich Empfingen dann: Eine Ecke fand am kurzen Pfosten Philipp Kress, der den Ball erfolgreich über die Linie drückte. Das 2:2 war schließlich auch das Endergebnis, womit beide Teams weiterhin an den jeweiligen Enden der Tabelle rangieren.

Zwei verlorene Punkte für Freudenstadt

Djekic hielt sich mit Wechseln sichtlich zurück, wechselte erst in den Schlussminuten zweimal und erklärte: „Wir sind extrem ersatzgeschwächt ins Spiel gegangen, und Empfingen wollte das Spiel nicht verschieben. Deshalb hatten wir nicht so viele Optionen.“

Und obwohl es vor dem Duell das Aufeinandertreffen der tabellarischen Gegensätze war, war Freudenstadts Trainer trotz der Personalnot und der Tabellensituation unzufrieden mit nur einem Punkt: „Ich fand, insgesamt waren es zwei verlorene Punkte. Empfingen ist zwar Tabellenerster und hatte mehr Ballbesitz – alles schön und gut. Aber die Qualität der Torchancen war eindeutig auf unserer Seite. Ich bin traurig, dass es nur ein Punkt ist, aber trotzdem nehmen wir ihn gerne an.“

Den ersten Sieg kann Freudenstadt damit noch nicht abhaken. Die nächste Chance bietet sich am Sonntag um 15 Uhr, wenn die Spvgg im Kellerduell bei Croatia Reutlingen (sechs Punkte) antritt. Einen Tag später (15.30 Uhr) bekommt es Empfingen zuhause mit dem SC 04 Tuttlingen zu tun.

Aufstellungen und Spielinfos

Spvgg Freudenstadt: D. Kübler; H. Djekiv, T. Aboubakar, L. Lisicar, D. Süzgec (90.+1 N. Göcks), A. Nahodovic, L. Schaber, A. Bensch, C. Kaupp, A. Camara, M. Karaaslan (86. E. Kaya). SG Empfingen: M. Müller; S. Ramic, D. Rebmann (55. M. Zug), R. Schüssler, P. Schoch, D. Bozicevic, M. Stüber (86. M. Tittjung), P. Kress, A. Schlecht, T. Göttler (46. S. Erdem), S. Mihic (75. T. Theurer). Tore: 0:1 (Denis Bozicevic, 7.), 1:1 (Leon Schaber, 20.), 1:2 (Mert Karaaslan, 44.), 2:2 (Philipp Kress, 68.).Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Pavel Popov (Assistenten: Jan Fischer, Achim Pockrandt).