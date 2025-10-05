Landesliga Staffel 3: Zwei Traumtore zu wenig – Kein Sieger zwischen Empfingen und Freudenstadt

Punkteteilung in Freudenstadt: Die Spvgg und die SG Empfingen trennen sich ohne Sieger. Tabellarisch hat sich damit für keinen der beiden Vereine etwas verändert.
Spvgg Freudenstadt – SG Empfingen 2:2 (2:1). Obwohl das Landesliga-Duell zwischen der Spvgg Freudenstadt und der SG Empfingen ein Spiel zwischen dem Tabellenersten und -letzten war, trennten sich beide Teams mit einem Remis, das von Beginn an für Unterhaltung sorgte. Das erste Tor fiel bereits nach sieben Spielminuten, als Denis Bozicevic nach einem tiefen Ball in die Spitze von Pascal Schoch zum 1:0 einschob.