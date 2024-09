Landesliga Staffel 3: Zollern-Teams haben schwere Aufgaben vor der Brust

1 Noch drückt der Schuh beim TSV Frommern. Doch der Aufsteiger ist voll motiviert. Foto: Kara

Für den TSV Frommern und den TSV Harthausen heißt es auswärts Punkte zu holen. Der FC 07 Albstadt hat Heimrecht.









SV Wittendorf – TSV Frommern (Samstag, 15.30 Uhr). Drei Spiele aber noch keine Punkte stehen für Jan Dehner und den TSV Frommern zu Buche. Zuletzt verloren die Gelb-Schwarzen mit 1:2 gegen den SV Croatia Reutlingen. „Es war das zweite Mal in dieser Saison, wo ich fand, dass wir in der zweiten Hälfte besser im Spiel waren, als der Gegner. Doch dann treffen wir in ein, zwei Situationen nicht die richtigen Entscheidungen“, analysiert Dehner.