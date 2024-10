1 Einen wichtigen Sieg landete der FC 07 Albstadt gegen Croatia Reutlingen. Foto: Eibner-Pressefoto

Albstadt und Frommern holen den Dreier, während Straßberg und Harthausen patzen.









Das berühmte Spielglück ist zurück beim FC 07 Albstadt. Während die Gäste vom SV Croatia Reutlingen in der Schlussphase eine Großchance ausließen, schlugen die Nullsiebener in Person von Denis Mazrekaj in der Nachspielzeit zu.