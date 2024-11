Landesliga Staffel 3: Wittendorf fordert Bösingen – Abschied von Kai Totzl

1 Kai Totzl (in Rot) bestreitet gegen den VfB Bösingen sein letztes Spiel für den SV Wittendorf. Foto: Andreas Wagner

Nach zwei Siegen in Folge und einer kurzen Pause empfängt der SV Wittendorf am kommenden Spieltag den starken VfB Bösingen und will sich trotz Außenseiterrolle erneut gut verkaufen.









SV Wittendorf – VfB Bösingen (Sonntag, 14 Uhr). Nach der wetterbedingten Spielabsage am vergangenen Wochenende geht es für den SV Wittendorf wieder weiter. Die einwöchige Pause scheint auf den ersten Blick nachteilig zu wirken, da der SVW eine Lauf mit zuletzt zwei Siege in Folge hatte (5:1 gegen Straßberg und 2:1 gegen Dornhan), doch Co-Trainer Sebastian Ruoff sieht das anders: „Die Pause war tatsächlich hilfreich. Klar, wir hatten einen guten Lauf, aber viele angeschlagene Spieler und die ganze Mannschaft hatten Zeit, sich zu regenerieren.“ An diesem Spieltag erwartet der SV Wittendorf den Tabellendritten VfB Bösingen. Der Gegner konnte in den letzten sieben Spielen sechs Siege einfahren und holte zuletzt ein Unentschieden gegen Croatia Reutlingen.