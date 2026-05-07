Landesliga Staffel 3: „Wir freuen uns“ – BSV Schwenningen fordert Topteam SG Empfingen

Nach dem 1:0 in Nehren am Mittwochabend wartet auf den BSV die nächste hohe Hürde. Mit der SG Empfingen kommt der Tabellenzweite nach Schwenningen. Und der braucht dringend Punkte.
Landesliga: BSV 07 Schwenningen – SG Empfingen (Samstag, 15.30 Uhr). Die Gäste kassierten am vergangenen Wochenende eine bittere 0:1-Heimpleite gegen den SV Nehren und sind mit 57 Punkten aus 27 Spielen Tabellenzweiter. Der Rückstand auf Balingen II beträgt bereits sieben Zähler, außerdem hat die TSG-Reserve noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Der Drittplatzierte SV Zimmern liegt hingegen gerade mal ein Punkt hinter Empfingen.