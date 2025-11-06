Landesliga Staffel 3: Willkommener Gegner für SG Empfingen nach erster Niederlage?

Nach der ersten Saisonniederlage beim VfB Bösingen möchte die SG Empfingen im Duell gegen den Tabellenvorletzten der Landesliga eine neue positive Serie starten.
SG Empfingen – TSV Harthausen (Samstag, 14.30 Uhr). Irgendwann mussten auch die Empfinger ein Spiel in der Landesliga verlieren. Aus den letzten beiden Spielen gegen Schwenningen (1:1) und in Bösingen (0:3) holten die Mannschaft von Alexander Eberhart und Matthias Stüber nur einen Punkt. Dadurch hat die TSG Balingen II erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernommen.