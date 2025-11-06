Landesliga Staffel 3: Willkommener Gegner für SG Empfingen nach erster Niederlage?

Nach der ersten Saisonniederlage beim VfB Bösingen möchte die SG Empfingen im Duell gegen den Tabellenvorletzten der Landesliga eine neue positive Serie starten.

SG Empfingen – TSV Harthausen (Samstag, 14.30 Uhr). Irgendwann mussten auch die Empfinger ein Spiel in der Landesliga verlieren. Aus den letzten beiden Spielen gegen Schwenningen (1:1) und in Bösingen (0:3) holten die Mannschaft von Alexander Eberhart und Matthias Stüber nur einen Punkt. Dadurch hat die TSG Balingen II erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernommen.

Die Empfinger konnten die vielen Ausfälle Timo Theurer (Kreuzbandverletzung), Sandro Mihic (gesperrt), Noah Scheurenbrand (Studium), Sonay Erdem (weiter verletzt), Dennis Rebmann (Urlaub) und Denis Bozicevic (Adduktoren) nicht kompensieren. Es fehlten in Bösingen damit sechs nominelle Stammspieler.

In den restlichen fünf Spiele vor der Winterpause möchte Empfingens Trainer Alexander Eberhart die Konkurrenz um die Meisterschaft nicht enteilen lassen. „Wir sind aktuell personell schon etwas gebeutelt und jetzt kommt mit der Roten Karte gegen Philipp Kress ein weiterer Ausfall dazu. Wir müssen schon schauen, dass wir uns vor der Winterpause eine weiterhin gute Ausgangslage nicht verspielen.“

Bitteres Strafmaß

Die Konkurrenten um den Aufstieg haben die Schwäche der Empfinger genutzt und es geht wieder eng daher an der Tabellenspitze. Bitter aus Sicht der Empfinger ist, dass der WFV das Strafmaß gegen die beiden Empfinger „Übeltäter“ Sandro Mihic und Philipp Kress sehr ausgereizt hat. Mihic muss insgesamt sechs Spiele aussitzen und Philipp Kress nur zwei Spiele weniger. Für Eberhart ist dieses harte Strafmaß gegen seine Spieler nur bedingt nachvollziehbar.

Nun kommt mit dem Tabellenvorletzten TSV Harthausen der passende Gegner vielleicht sogar zur richtigen Zeit. Die Harthausener kämpfen auch in dieser Saison um den Ligaverbleib und sind auswärts ein gerngesehener Gast. In der Fremde konnte der TSV noch keinen Punkt ergattern und das soll nach Wunsch von Empfingens Trainer auch weiterhin so bleiben. „Wir müssen wieder zielstrebiger nach vorne spielen und auch im Defensivverbund unsere Hausaufgaben machen. Dann bin ich auch optimistisch für das Spiel am Samstag.“

Wieder dabei

Personell sieht es wieder etwas besser aus. Dennis Rebmann steht wieder zur Verfügung und bei Denis Bozicevic besteht laut Aussage seines Trainers eine 50:50-Einsatzchance.