Landesliga Staffel 3 WFV: VfL Pfullingen zu Gast – „große Herausforderung“ für den BSV Schwenningen

Der Verbandsliga-Absteiger kommt mit Rückenwind nach Schwenningen. Der BSV-Coach fordert von seinem Team eine konstante Leistung über 90 Minuten.
Landesliga Staffel 3: BSV 07 Schwenningen – VfL Pfullingen (Samstag, 15.30 Uhr). Die Gäste aus dem Landkreis Reutlingen waren als Verbandsligaabsteiger nicht wunschgemäß in die Saison gestartet. Sie sind inzwischen in die Spur gekommen, holten aus den letzten vier Spielen drei Siege und ein Unentschieden. Am vergangenen Freitag landeten die Pfullinger einen 3:1-Heimerfolg gegen Spitzenreiter Nehren und sind jetzt mit zwölf Punkten aus zehn Spielen Zehnter.