Landesliga Staffel 3: Vier Gegentore in acht Minuten für den FC 07 Albstadt

Am vorletzten Landesligaspieltag war weder für den FC 07 Albstadt, noch für den TSV Straßberg etwas zu holen. Für die Schmeienkicker steht der bittere Abstieg fest.

FC Rottenburg – TSV Straßberg 3:1 (1:1). Durch den zeitgleichen Sieg des TSV Frommern hatten die Straßberger ihr Schicksal zwar nicht mehr in der eigenen Hand, lieferten dem angehenden Meister aus Rottenburg aber dennoch einen Kampf. „Heute war uns der Gegner vor allem körperlich überlegen“, musste TSV-Coach Marc-Philipp Kleiner jedoch eingestehen, weshalb die 20. Saisonniederlage – und damit der nun feststehende Abstieg – durchaus in Ordnung gingen.

Sogar die Chance auf das 2:0

Die Straßberger gingen durch Jonas Jehle (4.) früh in Führung und hatten in Person von Michael Riester sogar die Chance auf das 2:0. Doch als Maximilian Biesinger im Gegenzug kurz vor der Pause (45.+5) zum Rottenburger Ausgleich traf, wendete sich das Blatt. Im zweiten Durchgang machte der Meister durch Treffer von Patrick Francisco (65.) und Lukas Behr (76.) dann alles klar.

TSV Straßberg: Kleiner – Strobel, Mathauer, Jehle, Göz, Plankenhorn (30. Schulz), Hack, Cracchiolo, Reimannn (66. Hahn), Kraus, Riester.

Tore: 0:1 Jonas Jehle (4.), 1:1 Maximilian Biesinger (45.+5), 2:1 Patrick Francisco (65.), 3:1 Lukas Behr (76.).

Schiedsrichter: Jochen Fry mit Oskar Klauß und Lennox Lachmann.

Zuschauer: 300.

SG Empfingen – FC 07 Albstadt 5:0 (5:0). Die Elf von Alexander Eberhart besiegte ersatzgeschwächte Gäste aus Albstadt deutlich.

Überraschend stand Levin Hoheisel für den eigentlich etatmäßigen Stammtorhüter Chris Leitenberger im Albstädter Kasten: „Leite“ war etwas angeschlagen. Levin hat sich bisher im Training insgesamt gut präsentiert, seinen Einsatz absolut verdient“, so Samed Akbaba, nach Schlusspfiff. Auch die Viererkette sortierte sich mit Semih, Cetin, Armin Maier, Luigi Crincoli, und Marco Bacher völlig neu.

Früher Rückstand

Bereits nach drei Minuten klingelte es im Albstädter Kasten. Pascal Schoch hatte aus zentraler Position keine Mühe seine Farben früh in Front zu bringen. Im weiteren Verlauf gab es Einbahnstraßenfußball in Richtung des von Hoheisel gehüteten Tores. Philipp Kress hatte das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend parierenden Albstädter Keeper (9.). Das 2:0 eigentlich nur eine Frage der Zeit, fiel dann nach knapp einer halben Stunde. Denis Bozicevic vom SGE war auf und davon, Hoheisel im Albstädter Gehäuse brachte diesen im Strafraum zu Fall - klarer Elfmeter für Empfingen, diesen verwandelte Denis Rebmann sicher zum 2:0 (32.).

Doppelter Doppelschlag

Nur wenige Sekunden nach Wiederanstoß folgte mittels doppelten Doppelschlag der SGE die frühe Entscheidung in diesem Spiel. Flanke von rechts, Pascal Schoch auf der halblinken Position völlig frei, netzte zum 3.0 für Empfingen ein. Swen Ramic (37.) und Denis Bozicevic (39.) stellten das Ergebnis vor dem Pausentee sogar auf 5:0 für den Gastgeber, der auch in der Höhe völlig verdient war.

Wenig los in Hälfte zwei

Die zweite Spielhälfte ist schnell erzählt. Empfingen schaltete zwei Gänge zurück machte nur noch das nötigste, zudem wechselten beide Teams munter durch. Albstadt kam sogar noch zu drei Möglichkeiten. Dzaferi allein vor dem Empfinger Gehäuse, knapp links vorbei (48.), ein Mazrekaj Freistoß aus 20 Meter lenkte Matthias Müller mittels Glanzparade über das Gehäuse (49.) sowie der eingewechselte Lamin Sama aus spitzem Winkel über das SGE Tor (73.).

FC 07 Albstadt: Hoheisel – Güngöt, Mazrekaj, Matur (46. Banda), Dzaferi, Maier, Bacher (68. Sama), Crincoli (46. Pasternak), Nikoletic, Moser (46. Anicito), Cetin.

Tore: 1:0, 3:0 Pascal Schoch (4./33.), 2:0 Dennis Rebmann (32./Elfmeter), 4:0 Sven Ramic (37.), 5:0 Denis Bozicevic (40.).

Schiedsrichter: Jonas Rosenberger mit Marcel Reinert und Tim Maute.

Zuschauer: 200.