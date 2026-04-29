Landesliga Staffel 3: TuS Ergenzingen vor einer möglichen Vorentscheidung

Zwei Endspiele hat der TuS Ergenzingen vor sich. Das Hinspiel gegen den kommenden Gegner blieb dabei in schlechter Erinnerung.
TuS Ergenzingen – TSV Harthausen/Scher (Sonntag, 16:45 Uhr). Sechs Spiele sind es für den TuS Ergenzingen noch in der aktuellen Landesligasaison. Rein rechnerisch ist der Klassenerhalt sogar noch möglich. In den kommenden zwei Wochen geht es gegen die direkte Konkurrenz und um den Ligaverbleib. Erster Gegner ist am Sonntag der TSV Harthausen/Scher, danach folgt der FC 07 Albstadt.