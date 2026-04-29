Landesliga Staffel 3: TuS Ergenzingen vor einer möglichen Vorentscheidung

Zwei Endspiele hat der TuS Ergenzingen vor sich. Das Hinspiel gegen den kommenden Gegner blieb dabei in schlechter Erinnerung.

TuS Ergenzingen – TSV Harthausen/Scher (Sonntag, 16:45 Uhr). Sechs Spiele sind es für den TuS Ergenzingen noch in der aktuellen Landesligasaison. Rein rechnerisch ist der Klassenerhalt sogar noch möglich. In den kommenden zwei Wochen geht es gegen die direkte Konkurrenz und um den Ligaverbleib. Erster Gegner ist am Sonntag der TSV Harthausen/Scher, danach folgt der FC 07 Albstadt.

„Das Spiel in Harthausen war einer der Knackpunkte in der Hinserie“, erinnert sich TuS-Trainer Florian Schwend nur zu gut an die 1:2-Niederlage, die besonders aufgrund des Endes im Kopf blieb. Oliver Ignacz und Nico Gulde kassierten nach turbulenten Szenen Rote Karten und lange Sperren. „Wir hätten das Spiel eigentlich frühzeitig entscheiden müssen und strafen uns am Ende selbst. Das passiert den Jungs aber nicht wieder. Da greifen die ersten Lehren“, sagt der Coach.

Positiv stimmt Schwend, dass sein Team trotz der prekären Tabellensituation den Kopf nicht hängen lässt. „Keiner gibt sich auf. Die Trainingswochen sind intensiv. Alle pushen sich gegenseitig. Es stimmt in der Mannschaft“, sieht der TuS-Trainer auch die positiven Seiten.

„Keiner wird sich verstecken“

Von der Partie am Sonntag erwartet er, dass es ein robustes Spiel werden wird, denn Gegner kommt über eine körperliche Härte. „Auch für Harthausen ist es ein Endspiel. Keiner wird sich verstecken, denn für den Verlierer wird es dunkel. Wir müssen auf Sieg spielen“, sagt Schwend klar.

Fehlen wird ihm und dem Team am Sonntag Luca Wüst, der sich am Sprunggelenk verletzt hat. Verletzt sind auch Johannes Bastians und Julian Ciossek. Simon Walser wird dagegen wieder dabei sein und Nico Bogensperger ist nach Knieproblemen wieder im Training.