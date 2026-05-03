Landesliga Staffel 3: TuS Ergenzingen verliert vorentscheidendes Kellerduell

Der TuS Ergenzingen hat das Spiel gegen den TSV Harthausen/Scher in der Nachspielzeit verloren. Gegen einen direkten Konkurrenten um den Abstieg blieb man damit erneut sieglos.

TuS Ergenzingen – TSV Harthausen/Scher 2:3 (1:2). War es das für den TuS Ergenzingen in der Landesliga Staffel 3? Im Abstiegsduell gegen den TSV Harthausen/Scher musste sich der TuS geschlagen geben und steht dadurch weiter auf dem vorletzten Platz. Zehn Punkte Rückstand sind es auf den Relegationsplatz – bei noch 18 möglich zu holenden Punkten.

Nur lange Bälle Es war kein schönes Spiel zwischen den beiden Abstiegskandidaten. Die Ergenzinger versuchten es zwar mit dem Fußballspielen, aber die Gäste von der Alb schlugen nur lange Bälle. „So auf die Art – der Zufall wird es entscheiden“, fasste es TuS-Trainer Florian Schwend zusammen. Am Ende war diese Variante aber die effizientere.

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Die Ergenzinger waren zwar früh durch Dave Nzally, der nach einer Flanke in der Mitte richtig stand, bereits nach sechs Minuten in Führung gegangen, doch Harthausen glich nach zehn Minuten aus, als der TuS es nicht schaffte, einen Ball rechtzeitig zu klären.

Kurz vor Pause zum denkmöglich schlechten Zeitpunkt schafften die Gäste sogar die erstmalige Führung und es ging mit 1:2 in die Halbzeit.

Fragwürdiger Freistoß

Nach dem Seitenwechsel kamen die Ergenzinger besser raus und wurden für ihre Bemühungen mit einem Elfmeter nach einem Foul belohnt. Samuel Dantzler traf zum 2:2 (61.). Danach spielte weiterhin fast nur der TuS. Gegen Ende machte der Gastgeber auf, weil der Tabellenvorletzte auf „alles oder nichts“ setzen musste, um die volle Punkteausbeute in Ergenzingen zu behalten. Spät in der Nachspielzeit wurde die Mannschaft von Florian Schwend bestraft. Ein fragwürdiger Freistoß führte zum 2:3. Diesen hatte Tunay Balci flach direkt verwandelt.

Trainerstimme

„Es war es kein schönes Spiel. Der Gegner hat nur lange Bälle gespielt und wir haben es vor allem bei den zweiten Bällen nicht geschafft, diese zu kontrollieren. So ein Spiel muss man aber gewinnen, vor allem gegen die direkte Konkurrenz“, weiß Schwend nur zu genau.

Auf einen Blick

TuS Ergenzingen: J. Majhen – M. Hofmann, O. Ignacz (74. N. Bogensperger), D. Schanz (85. D. Öztürk), M. Vogel, S. Dantzler, N. Gulde, R. Hünig, S. Walser, N. Nzally (79. N. Beurenmeister), L. Weipert. Tore: 1:0 Dave Nzally (6.), 1:1 Mattias Endriß (10.), 1:2 Thomas Rösch (44.), 2:2 Samuel Dantzler (FE, 61.), 2:3 Tunay Balci (90.+5.). Schiedsrichter: Dominik Schmidt. Zuschauer: 150.