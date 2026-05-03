Landesliga Staffel 3: TuS Ergenzingen verliert vorentscheidendes Kellerduell

Der TuS Ergenzingen hat das Spiel gegen den TSV Harthausen/Scher in der Nachspielzeit verloren. Gegen einen direkten Konkurrenten um den Abstieg blieb man damit erneut sieglos.
TuS Ergenzingen – TSV Harthausen/Scher 2:3 (1:2). War es das für den TuS Ergenzingen in der Landesliga Staffel 3? Im Abstiegsduell gegen den TSV Harthausen/Scher musste sich der TuS geschlagen geben und steht dadurch weiter auf dem vorletzten Platz. Zehn Punkte Rückstand sind es auf den Relegationsplatz – bei noch 18 möglich zu holenden Punkten.