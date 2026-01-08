Landesliga Staffel 3: TuS Ergenzingen setzt auf Rückkehrer und will flexibler werden

Der TuS Ergenzingen startet bereits am Montag in die Vorbereitung, hat in der „Pause“ aber bereits viel Selbstbewusstsein tanken können.
Neun sieglose Wochen in der Landesliga Staffel 3 liegen hinter Aufsteiger TuS Ergenzingen. Nach vielversprechenden Ergebnissen gegen starke Mannschaften, hatte das Team aus dem Gäu allerdings vor allem in den „Sechs-Punkte-Spielen“ alt ausgesehen. Um nicht den direkten Weg zurück in die Bezirksliga zu nehmen, setzten Florian Schwend und Michael Stowers mit ihrer Mannschaft auf eine gute Vorbereitung und darauf, dass auch der ein oder andere Spieler aus der Verletzung zurückkehrt.