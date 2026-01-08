Landesliga Staffel 3: TuS Ergenzingen setzt auf Rückkehrer und will flexibler werden

Der TuS Ergenzingen startet bereits am Montag in die Vorbereitung, hat in der „Pause“ aber bereits viel Selbstbewusstsein tanken können.

Neun sieglose Wochen in der Landesliga Staffel 3 liegen hinter Aufsteiger TuS Ergenzingen. Nach vielversprechenden Ergebnissen gegen starke Mannschaften, hatte das Team aus dem Gäu allerdings vor allem in den „Sechs-Punkte-Spielen“ alt ausgesehen. Um nicht den direkten Weg zurück in die Bezirksliga zu nehmen, setzten Florian Schwend und Michael Stowers mit ihrer Mannschaft auf eine gute Vorbereitung und darauf, dass auch der ein oder andere Spieler aus der Verletzung zurückkehrt.

Unsere Empfehlung für Sie Hallenturnier Gechingen Das sind die Favoriten beim Event mit Vollbande Vom 9. bis 11. Januar rollt der Fußball in Gechingen wieder unter dem Hallendach. Beim 3. G&I Hallen Cup spielen Teams von der Kreisliga bis in die Landesliga. Doch bevor es am Montag, 12. Januar, wieder draußen losgeht, standen und stehen beim TuS noch Hallenturniere auf der Agenda. Wichtige Einheiten für Schwend, denn „in der Halle sind Attribute gefragt, die uns zuletzt gefehlt haben“. Damit meint der Pfullinger das mutige Spiel nach vorne sowie das eins gegen eins Verhalten sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.

Titel verteidigt

Besonders gut klappte das beim Stadtpokal in Rottenburg, wo der TuS seinen Titel im Finale gegen Verbandsligist FC Rottenburg verteidigte. Nun warten am Freitag der Schimpf-Stäble-Cup des SV Neustetten und kommende Woche der Hallencup der SG Empfingen, wo der TuS die Vorrunde am 13. Januar spielt.

Unsere Empfehlung für Sie Nach Verletzung beim Indoor-Cup Janik Michel vom FC Holzhausen wurde erfolgreich operiert Gute Nachrichten vom FC Holzhausen: Die Operation von Torjäger Janik Michel nach dessen schwerer Verletzung verlief erfolgreich.

In der Vorbereitung auf den Start nach der Winterpause am 22. Februar gegen den SV Zimmern will der Trainer den Fokus auch darauf legen, einen „Plan B und C“ zu haben. „Wir wollen flexibler in unserem Spielsystem werden und auch wieder mehr für Überraschungen sorgen“, erklärt Schwend.

Dass es, wenn alle Faktoren passen, dann auch mit dem Klassenerhalt noch klappen wird, davon ist Schwend überzeugt. „Dafür, dass wir im Sommer einen so großen Umbruch hatten, haben wir schon gut performt.“ Oftmals habe das Team gut gespielt, aber am Ende fehlten noch die Punkte.

Zwei Langzeitverletzte

Dabei setzt der TuS auf die „Verletzungsrückkehrer“. Samuel Dantzler, Robin Hünig, Luca Wüst und Johannes Bastians sind fast alle relativ weit. Für die beiden Langzeitverletzten Raphael Wörner und Johnny Platz (beide Schambeinentzündung) kommt die Vorbereitung zu früh. „Auch Nico Bogensperger, der immer wieder Probleme mit dem Knie hat, hat die Pause gut getan.“ Lennart Weipert kehrt zudem am 1. März von seiner Zeit in Bremen zurück.

Mit sieben Testspielen gegen Bezirks-, Landes- und Verbandsligisten in den sechs Wochen bis zum Saisonstart will Schwend alle auf ein Level bringen, um die Mission Klassenerhalt anzugehen. Mit den bisherigen Ergebnissen und 15 Punkten – vier Punkte Abstand auf den ersten Nichtabstiegsrang – ist für das Team aus dem Gäu in den verbleibenden 15 Partien noch alles drin.

Testspiele

Der TuS Ergenzingen absolviert in der Vorbereitung sieben Testspiele, davon drei daheim. 31. Januar beim VfL Sindelfingen (14 Uhr), 1. Februar beim TSV Hirschau (14 Uhr), 7. Februar bei der TSG Tübingen (14 Uhr), 11. Februar FC Holzhausen (19 Uhr), 14. Februar bei der GSV Maichingen (14 Uhr), 15. Februar SV 03 Tübingen (14 Uhr) und 22. Februar TV Echterdingen (14.30 Uhr).