Ein Spektakel erlebten die Zuschauer im Hinspiel zwischen dem TuS Ergenzingen und dem VfB Bösingen. Wird es wieder ähnlich torreich?
VfB Bösingen – TuS Ergenzingen (Samstag, 15.30 Uhr). Ein 2:2 trotz sehr guter Leistung stand zuletzt nach dem Spiel gegen Schwenningen. Doch der TuS Ergenzingen will sich nicht unterkriegen lassen. „Auch wenn das Ergebnis nicht passte, sind wir zufrieden wie wir zuletzt gegen Schweningen aufgetreten sind“, sagt Trainer Florian Schwend. Einige Umstellungen hätten dem Team mehr Sicherheit gegeben und zu mehr Ballbesitzphasen geführt. Schwend will nun mit der Mannschaft der am Samstag in Bösingen die nächsten Schritte machen.