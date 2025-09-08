Landesliga Staffel 3: TuS Ergenzingen beim Abschluss „noch zu grün hinter den Ohren“

Ob verdient oder unverdient – die SG Empfingen zeigt sich als abgezockter Landesligist. Die Aufsteiger TuS Ergenzingen und SpVgg Freudenstadt müssen noch viel lernen.
Das Landesliga-Derby beim TuS Ergenzingen sorgte für geteilte Meinungen. Beim heimischen Verein ärgerte man sich über die knappe 1:2-Niederlage, denn allen war klar: Hier war mehr drin. TuS-Trainer Florian Schwend sagte dazu: „Die Niederlage ist unverdient. Wir waren über weite Strecken das bessere Team mit den besseren Chancen. Wir haben gegen einen vermeintlichen Meisterschaftsfavoriten sehr gut mitgehalten und uns nicht für unsere gute Leistung belohnt.“ Allerdings nimmt der neue Coach auch etwas Positives daraus mit: „Aber am Ende, so sagt man, gleicht sich alles im Verlaufe einer Saison aus.“