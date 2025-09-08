Landesliga Staffel 3: TuS Ergenzingen beim Abschluss „noch zu grün hinter den Ohren“

Ob verdient oder unverdient – die SG Empfingen zeigt sich als abgezockter Landesligist. Die Aufsteiger TuS Ergenzingen und SpVgg Freudenstadt müssen noch viel lernen.

Das Landesliga-Derby beim TuS Ergenzingen sorgte für geteilte Meinungen. Beim heimischen Verein ärgerte man sich über die knappe 1:2-Niederlage, denn allen war klar: Hier war mehr drin. TuS-Trainer Florian Schwend sagte dazu: „Die Niederlage ist unverdient. Wir waren über weite Strecken das bessere Team mit den besseren Chancen. Wir haben gegen einen vermeintlichen Meisterschaftsfavoriten sehr gut mitgehalten und uns nicht für unsere gute Leistung belohnt.“ Allerdings nimmt der neue Coach auch etwas Positives daraus mit: „Aber am Ende, so sagt man, gleicht sich alles im Verlaufe einer Saison aus.“

Unsere Empfehlung für Sie Bezirksliga Nordschwarzwald Elfer-Parade sichert in Wittendorf die drei Punkte In den nur sechs Bezirksligabegegnungen am Sonntag – zwei waren vorgezogen worden – waren fast nur knappe Ergebnisse zu sehen. Allerdings machten es die Sulzer deutlich. Die Empfinger dagegen waren froh, am Ende mit den glücklichen drei Punkten abreisen zu können. Empfingens Sportlicher Leiter Denis Weing: „Wichtig war nur, dass wir die drei Punkte geholt haben. Ergenzingen hätte sicherlich einen Punkt verdient gehabt. Im Torabschluss sind sie aber noch zu grün hinter den Ohren.“

Insgesamt freute er sich über den starken Start seiner SG und blickte bereits voraus: „Wir haben jetzt 15 Punkte aus fünf Spielen, mehr geht nicht. Jetzt geht es am Mittwoch gegen den SV Zimmern, das wird sicherlich eine ganz andere Partie.“

Bittere Pille für Freudenstadt

Dagegen steht Aufsteiger SpVgg Freudenstadt immer noch mit leeren Händen da. Besonders das Spiel bei Mitaufsteiger VfL Mühlheim hatte man anders angehen wollen. Co-Trainer Sergej Steblau, der am Sonntag den abwesenden Elvedin Djekik vertrat, war ernüchtert. „Bitter, dass wir vor und nach der Halbzeit innerhalb weniger Minuten zwei Tore kassieren.“

Auffällig war bei den Freudenstädtern, dass sie die sechs Gegentore immer im Doppelpack kassiert hatten. Erst das 1:0 und 2:0 (39./41.) innerhalb von zwei Minuten, genauso das 3:0 und 4:0 (54./56.) nach Wiederanpfiff und das 5:0 und 6:0 (67./69.). Das zeigt, dass die Spielvereinigung noch Probleme damit hat, Rückschläge direkt abzuhaken. Ein Torverhältnis von 1:17 nach fünf Spielen spricht hier Bände. Die in der Bezirksliga so starke Offensive kam noch nicht in Fahrt. „Wir schaffen es leider nicht, dass wir mal in Führung gehen. Das würde uns in unserer Situation enorm helfen“, so Steblau.

„Pragmatischer Fußball spielen“

Auch er blickt direkt voraus: „Gut, dass bereits Mitte der Woche das nächste Spiel ansteht. Wir müssen vielleicht auch pragmatischer Fußball spielen und nicht versuchen alles spielerisch zu lösen. Hinten wird in der Landesliga halt jeder Fehler bestraft.“ Am Mittwochabend hat die SpVgg wieder die Chance, es besser zu machen, wenn der SV Seedorf kommt.