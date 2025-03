Landesliga Staffel 3: TSV Straßberg verpasst die Belohnung, der FC 07 Albstadt spielt nur 0:0

Sich nicht belohnt für eine couragierte Leistung hat sich der TSV Straßberg gegen den VfL Nagold. „Nagold hatte in der ersten Halbzeit viel Ballbesitz. Aber das war auch unserer Taktik geschuldet, denn wir sind sehr tief gestanden und wollten den Gegner kommen lassen. Wir haben es auch gut weg verteidigt. Der Gegner hatte keine nennenswerten Torchancen bis auf das 1:0“, analysiert Straßbergs Trainer Marc-Philipp Kleiner die ersten 45 Minuten.

Eine verpennte Situation wird bestraft

Der Straßberger Übungsleiter spricht die 25. Minute an, in der die Straßberger Defensive einmal nicht ganz im Bilde war, und so kam Elias Bürkle nach einer Flanke von Perparim Halimi zum Kopfball und markierte den 1:0-Führungstreffer des Tabellendritten. „Da hatten wir einen Moment, wo wir im Zentrum gepennt haben“, sagt Kleiner. „Zur zweiten Halbzeit haben wir dann taktisch umgestellt, damit wir höher stehen und sind auch gut aus der Kabine gekommen.“

Lesen Sie auch

Vor allem bei Standards kamen die Gastgeber gegen den nicht immer sicher wirkenden VfL-Keeper Maksim Hoelper zu guten Möglichkeiten. So hatte Nico Pfaff nach einer Ecke das 1:1 auf dem Kopf, verfehlte aber das Ziel knapp. Kurz danach rettete der Fabian Mücke gegen Elias Göz zur Ecke.

Schmeienkicker sind bei Standards gefährlich

„Aus dem Spiel heraus konnten wir keine nennenswerten Chancen generieren; aber wir waren extrem präsent und haben gut gepresst“, lobt der TSV Coach. Da Nagold einige Konterchancen ungenutzt ließ, blieb es spannend; zumal sich die Gäste durch eine gelb-rote Karte für Nico Gaiser (78.) dezimierten. „Wir haben in der Schlussphase noch mal alles nach vorne geworfen“, sagt Kleiner. So kam Straßberg in Überzahl noch zu einer weiteren guten Gelegenheit zum Ausgleich, doch den Schuss von Lennart Kelm lenkte der Nagolder Schlussmann in der Schlussminute noch zur Ecke, und so blieb es beim 0:1.

Nagolds Trainer Marcel Schuon ist zufrieden

Nagolds Trainer Marcel Schuon war zufrieden: „Wichtig ist, dass wir die drei Punkte mitnehmen. Man darf nicht außer Acht lassen, dass dies unser erste Spiel auf einem sehr großen, breiten und nur schwer bespielbaren Rasen war, vom dem auch eine andere Belastung für die Spieler ausging.“ Sein Straßberger Pendant ärgerte sich: „Wir haben dem Gegner Paroli geboten und gehen nur wegen einer Situation in der wir gepennt haben, als Verlierer vom Platz.“ TSV Straßberg: Kleiner; Plankenhorn, Jehle, Kelm, Schultz (46. Pfaff), Göz, Mathauer, Hahn (81. Storm), Riester (74. Dreher), Kraus, Cracchiolo. Tor: 0:1 Bürkle (25.). Besonderes Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Nico Gaiser (N./78.). Schiedsrichter: Dominik Hillmann (Pfuhl). Zuschauer: 103. TSF Dornhan – FC 07 Albstadt 0:0. Keinen Sieger gab es in Dornhan. Auf dem holprigen Rasen entwickelte sich über die volle Distanz ein „zähes Ringen“. Der FC 07 Albstadt fand nur selten Lösungen, die Gastgeber spielerisch in Verlegenheit zu bringen. Vor allem in der zweiten Hälfte erspielte sich der Tabellenvorletzte ein deutliches Chancenplus. Der Albstädter Spielertrainer Samed Akbaba, der selbst wegen einer Oberschenkelverletzung nicht spielen konnte, musste auf zahlreiche weitere Akteure aufgrund von Sperren und Verletzungen verzichten.

Nur eine Großchance für den FC 07 in Halbzeit eins

Dennoch hatten die Gäste in den ersten 45 Minuten leichte Feldvorteile und eine Großchance durch Denis Mazrekaj, dessen Schuss knapp drüber ging (19.). Die Hausherren vergaben ihre beste Gelegenheit nach 39 Minuten, als Ahmas Arab aus 13 Metern freistehend über das Tor schoss.

Albstadt muss um Punktgewinn zittern

Zu Beginn der zweiten Hälfte zielte Mazrekaj knapp vorbei (47.); danach kam nur noch Dornhan zu Torchancen. Aber Filip Bradara bewahrte sein Team zweimal vor einem Rückstand, und so blieb es beim 0:0. „Wir müssen froh sein, dass wir einen Punkt mitnehmen. Dornhan hat in Halbzeit zwei drei, bis vier hochkarätige Chancen ausgelassen“, resümierte Akbaba.FC 07 Albstadt: Leitenberger, Güngör, Nikoletic, Anicito, Mazrekaj, Dzaferi (63. Matur), Bradara, Moser, Pasternak (69. Banda.), A. Cetin, Maier.Tore: Fehlanzeige. Schiedsrichter: Christian Krapf (Mösheim).Zuschauer: 200.