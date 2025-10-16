Landesliga Staffel 3: TSG Balingen II will oben dran bleiben

Die TSG Balingen II trifft am Sonntag (15 Uhr) zuhause auf den aktuell formstarken VfL Mühlheim. Die Wolf-Elf will ihre Serie ausbauen und in der Tabelle weiter vorne dabei bleiben.
„Mühlheim ist als Aufsteiger schwer in die Saison gestartet, hat aber die letzten beiden Spiele zu Null gewonnen, was nicht einfach ist. Wir gehen deshalb schon davon aus, dass sie gut verteidigen können und strukturiert sind“, so TSG-Trainer Philipp Wolf vor der Partie gegen den VfL Mühlheim. Das Spiel am Sonntag wird nicht wie zuletzt gegen Nagold im Stadion, sondern wieder auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen.