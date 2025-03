TV Villingen Volleyball Abstiegsbedrohter Drittligist holt in Auerbach Big Points für die Rettung

Die Volleyballerinnen des TV Villingen sichern sich beim 3:2-Sieg in Auerbach zwei wichtige Zähler am drittletzten Saisonspieltag. Nun kommt es in Schwäbisch Gmünd zu einem „Endspiel“.