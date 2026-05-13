Landesliga Staffel 3: SV Zimmern will mit Sieg gegen Albstadt oben dran bleiben

Für den SV Zimmern geht es in der Landesliga am Samstag (15.30) gegen den FC 07 Albstadt darum, an der SG Empfingen auf Platz zwei dranzubleiben.

Vier Spieltage vor Schluss bleibt der SV Zimmern in der Verfolgerrolle um die Aufstiegs-Relegation. Bei drei Punkten Rückstand auf die SG Empfingen darf sich das Team von Trainer Marc Genter jedoch keinen Fehltritt mehr erlauben, möchte man noch auf den letzten Drücker den Coup landen. Das Torverhältnis ist um satte 21 Treffer schlechter als bei der SGE.

Albstadt ist somit für Zimmern der Auftakt zum Restprogramm bei der TSG Balingen II, gegen den VfL Nagold und beim SSC Tübingen. Die Empfinger treffen auf den VfB Bösingen, müssen zum TSV Harthausen/Scher, gegen Albstadt und am letzten Spieltag zur normalerweise schon zur als Meister feststehenden TSG II. „Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel was passiert und was am Ende dabei herauskommt“, bleibt SVZ-Spartenleiter Erwin Beck stoisch ruhig. 2018 stand Zimmern letztmals in der Relegation. Mit 2016, 2014 sowie 2011 gelang dies bereits viermal in 15 Jahren.

Trainer Genter haut in die gleiche Kerbe wie Beck: „Ich bin froh, dass wir wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt sind und unser Ziel ist es sowieso jedes Spiel zu gewinnen und bis zum Saisonende maximal möglich viele Punkte zu holen. Dann schauen wir was dabei herauskommt. Ich habe der Mannschaft mehrfach gesagt, dass wir uns keinen Druck machen brauchen.“

Albstadt droht der Abstieg

Im Hinspiel siegte der SVZ 2:0 in Albstadt. Der Zollern-Traditionsverein hat in dieser Saison einen schweren Stand und nun droht der Abstieg. Mit 20 Punkten fehlen zehn zum rettenden Ufer. Zwölf kann Spielertrainer Samed Akbaba mit seiner Elf theoretisch noch holen. Dies ist eher unwahrscheinlich nach dem 2:4-Heimdebakel gegen den TuS Ergenzingen. Sieben Begegnungen hintereinander ist der FC07 nun sieglos, gewann zulletzt am 15. März in Bösingen 3:0.

Bei einer Niederlage in Zimmern ist der erstmalige Absturz in die Bezirksliga perfekt. Von 2011 bis 2019 hatte Albstadt noch acht Jahre in der Verbandsliga gespielt. Der Nachfolgeclub aus dem FC Tailfingen und FV Ebingen spielte immer überbezirklich.