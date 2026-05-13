Landesliga Staffel 3: SV Zimmern will mit Sieg gegen Albstadt oben dran bleiben

Für den SV Zimmern geht es in der Landesliga am Samstag (15.30) gegen den FC 07 Albstadt darum, an der SG Empfingen auf Platz zwei dranzubleiben.
Vier Spieltage vor Schluss bleibt der SV Zimmern in der Verfolgerrolle um die Aufstiegs-Relegation. Bei drei Punkten Rückstand auf die SG Empfingen darf sich das Team von Trainer Marc Genter jedoch keinen Fehltritt mehr erlauben, möchte man noch auf den letzten Drücker den Coup landen. Das Torverhältnis ist um satte 21 Treffer schlechter als bei der SGE.