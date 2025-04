Landesliga Staffel 3: SV Wittendorf vor Schlüsselspiel im Abstiegskampf

1 Robin Schillinger (in Rot) wird nicht spielen können. Foto: / Ulmer

Nach der Aufholjagd gegen Croatia Reutlingen möchte der SV Wittendorf nun in Harthausen wichtige Punkte für den Klassenerhalt mitnehmen.









TSV Harthausen – SV Wittendorf (Samstag, 15.30 Uhr). Der SV Wittendorf steht vor einem entscheidenden Duell in der Landesliga Staffel 3, das für den weiteren Verlauf der Saison von großer Bedeutung sein könnte. Am kommenden Wochenende trifft das Team auf den Tabellenzwölften TSV Harthausen, der aktuell fünf Punkte vor den Wittendorfern liegt. Ein Sieg wäre entscheidend, um den Abstand zum „Nicht-Abstiegsplatz“ zu verkürzen und wieder voll in den Kampf um den Klassenerhalt einzugreifen.