Landesliga Staffel 3: SV Wittendorf verliert erneut – Buba Camara glänzt mit drei Toren

1 Marco Sumser und Co. brachten Buba Camara nicht unter Kontrolle. Foto: Andreas Wagner

Der SV Wittendorf tritt im Abstiegskampf weiter auf der Stelle. Auch gegen den SC Tuttlingen war die Mannschaft vor allem aufgrund eines starken Gästespielers am Ende klar unterlegen.









Link kopiert



SV Wittendorf – SC Tuttlingen 1:4 (0:1). Buba Camara, Tuttlingens trickreicher Flügelspieler, machte am Ende den Unterschied aus. Camara war an allen Toren seiner Mannschaft beteiligt und traf selbst dreimal (er kommt damit auf 15 Treffer in der Saison). Lange Zeit hatte es an der langen Furche jedoch den Anschein, dass die Wittendorfer an diesem Tag nach der Schlappe gegen Bösingen etwas holen könnten. Denn Tuttlingen spielte erst verhalten und tat sich schwer, eigene Torchance herauszuspielen. Die Wittendorfer Hintermannschaft gewann an Stabilität durch die Hereinnahme von Matthis Johannsen und Silas Reich als Innenverteidiger und hatte lange Zeit nichts von den Gästen zu befürchten. Eigene Torchancen blieben aber ebenfalls eher die Ausnahme.