SV Wittendorf – VfB Bösingen 0:5 (0:5). Quasi mit dem Halbzeitpfiff fiel in Wittendorf das 0:5 nach einem Torwartfehler. Nach einer völlig desolaten Leistung des Tabellenvierzehnten aus Wittendorf war die Partie nach 45 Minuten längst entschieden. Im zweiten Durchgang kamen keine weiteren Treffer dazu.

Bereits nach drei Minuten waren die Bösinger am Mittwochabend in Führung gegangen. Das Trainerteam hatte für die Partie umgestellt und der zuletzt angeschlagene Sandro Mihic spielte als Innenverteidiger in einer Dreierkette. Die ersten zwei Tore entstanden nach Flanken über links beziehungsweise rechts. Bösingen hätte im ersten Durchgang sogar noch höher führen können.

Nach der Halbzeit wechselte das Trainerteam Marco Sumser und Sebastian Ruoff dreifach. Es ging letztendlich darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Die Bösinger waren mit dem Ergebnis zufrieden und wechselten ebenfalls ordentlich durch. Trotzdem zeigten sie weiterhin gefährliche Angriffswellen. Allerdings folgten keine weiteren Treffer mehr. Lediglich Julian Bihler hätte sich gerne noch zu den Torschützen Marius Beiter und Marius Müller gesellen wollen, doch sein Schuss traf nur das Lattenkreuz.

Die Wittendorfer blieben in der Partie ohne eine echte Torchance.

Das nächste Nachholspiel wartet nun auf den SVW bereits am Samstag.

SV Wittendorf: M. Geigle – C. Schmid (46. P. Möhrle), R. Schillinger (71. J. Merz), R. Haas (46. S. Reich), R. Eckert, S. Mihic, M. Sumser (76. Lu. Schmid), D. Stoll, L. Haug (46. D. Schillinger), R. Rieger, L. Schmid.

Tore: 0:1 Marius Müller (3.), 0:2 Marius Beiter (20.), 0:3 M. Müller (37.), 0:4, 0:5 M. Beiter (44./45.+2.).

Schiedsrichter: Burak Kurban.

Zuschauer: 80.