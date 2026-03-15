Landesliga Staffel 3: SV Aasen feiert Arbeitssieg gegen Schlusslicht FC Neustadt

Der SV Aasen erledigt die Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht Neustadt souverän. Vor allem mit der ersten Hälfte waren die Aasener aber überhaupt nicht zufrieden.
Landesliga: SV Aasen – FC Neustadt 2:0 (0:0). Die glanzlose Pflichtaufgabe erfüllt und wertvolle drei Punkte gegen gegen den Tabellenletzten eingefahren: Mit Geduld, Beharrlichkeit und einer Halbzeit Anlaufphase dauerte es knapp 50 Minuten, bis bei Aasen der Knoten platzte. Bis dahin hatten die Hausherren Glück, dass Neustadt seine Möglichkeiten wie einen Pfostenschuss nicht zur Führung nutzte.