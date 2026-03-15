Landesliga Staffel 3: SV Aasen feiert Arbeitssieg gegen Schlusslicht FC Neustadt

Der SV Aasen erledigt die Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht Neustadt souverän. Vor allem mit der ersten Hälfte waren die Aasener aber überhaupt nicht zufrieden.

Landesliga: SV Aasen – FC Neustadt 2:0 (0:0). Die glanzlose Pflichtaufgabe erfüllt und wertvolle drei Punkte gegen gegen den Tabellenletzten eingefahren: Mit Geduld, Beharrlichkeit und einer Halbzeit Anlaufphase dauerte es knapp 50 Minuten, bis bei Aasen der Knoten platzte. Bis dahin hatten die Hausherren Glück, dass Neustadt seine Möglichkeiten wie einen Pfostenschuss nicht zur Führung nutzte.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Staffel 3 Bezirksderby – FC Pfaffenweiler überrollt FC Königsfeld Mit drei Treffern in der ersten halben Stunde überrumpelt der FC Pfaffenweiler den FC Königsfeld im Bezirksderby. Am Ende steht ein klarer Sieg der Hausherren. Tevfik Ceylan erzielte indes in der 52. Minute nach der Pause die schnelle 1:0-Führung mit einem herrlichen schnellen Spielzug. Torhüter Valentin Murawski zog einen Dropkick-Abschlag weit in die Spitze als direkter Vorbereiter. Nun war der FCN etwas unter Zugzwang. Umso erlösender war das 2:0 in der 69. Minute durch Thomas Stiglmeir nach einem Eckball von Ceylan. Der Abwehrspieler drückte den Ball über die Linie und traf zum ersten Mal in der Landesliga. In der Folgezeit hatten beide Seiten noch Chancen, Aasen verpasste einige Mal die Möglichkeit zum vorentscheidenden 3:0.

Für SVA-Spielertrainer Tevfik Ceylan geht es in des direkt weiter: Am Montag geht es für ihn nach Berlin, wo die diesjährige Icon-Legaue ihren Saisonstart feiert.

Stimme

Aasens Spielleiter Stefan Schneckenburger resümierte kritisch: „Die erste Halbzeit war die schlechteste in dieser Runde. Wir konnten froh sein, dass wir nicht im Rückstand gelegen haben. Nach der Pause haben wir uns direkt Chancen erspielt, am Ende war es ein Arbeitssieg. Es kann auch 4:1 oder 4:2 ausgehen.“

Statistik

Tore: 1:0 Ceylan (52.), 2:0 Stiglmeir (69.).

Schiedsrichter: Munir Hamad (Dettingen-Dingelsdorf).

Zuschauer: 200.