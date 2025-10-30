Landesliga Staffel 3: Steht die SG Empfingen nach dem Spieltag weiter oben?

Die Begegnungen der beiden Landesligisten VfB Bösingen und SG Empfingen haben zuletzt Spannung versprochen. Die Empfinger müssen aber Ausfälle kompensieren.

VfB Bösingen – SG Empfingen (Samstag, 14.30 Uhr). Nach dem enttäuschend verlaufenden Heimspiel gegen die Gäste aus Schwenningen wartet mit der Auswärtspartie in Bösingen gleich die nächste Herausforderung auf den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer aus Empfingen. Dieser Nimbus soll nach Wunsch von Empfingens Trainer Alexander Eberhart auch nach dem Spiel in Bösingen weiter Bestand haben.

Das Spiel gegen den BSV Schwenningen verlief aus zweierlei Gründen nicht nach Wunsch. „Wir haben es versäumt, den zweiten Treffer nachzulegen und bekommen dann tief in der Nachspielzeit noch den Ausgleich. Bitter war auch die Rote Karte gegen Sandro Mihic. Je länger ich über die Aktion nachgedacht habe, war sie dann doch auch berechtigt. Ich hoffe nur, dass die Sperre gegen ihn nicht zu lange ausfallen wird“, sagt Eberhart.

Sollten die Empfinger in Bösingen nicht gewinnen, wäre die Tabellenführung wohl vorerst futsch. Denn es ist davon auszugehen, dass die Balinger Zweite ihr Heimspiel gegen den TuS Ergenzingen für sich entscheiden wird. Aber das ist aus Sicht von Empfingens Trainer aktuell das kleinste Problem.

Sperre und Verletzungen

Allerdings waren die Voraussetzungen im Lager der Gäste personellbedingt schon einmal besser. Mit Sandro Mihic (Rotsperre), Timo Theurer (Kreuzbandriss) und wahrscheinlich auch Denis Bozivevic (Adduktoren Zerrung) stehen Empfingen drei absolute Korsettstangen für das Spiel auf dem Bruckäcker nicht zur Verfügung.

Empfingens Trainer Alexander Eberhart möchte diese Ausfälle über das gute Kollektiv seiner Mannschaft auffangen. Leichter gesagt als getan.

Deutliche Abfuhr

Die Bösinger machten jedoch bei ihrem letzten Auftritt in Pfullingen ebenfalls keine allzu gute Figur und kassierten beim immer besser in Fahrt kommenden Verbandsliga-Absteiger eine peinliche 0:6 Abfuhr. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Pfullinger offensichtlich einen Sahnetag gegen den VfB an den Tag legten und die Bösinger zuvor fünfmal siegreich blieben. Kämpferische Tugenden werden auf dem Bruckäcker gefordert sein.

Die Duelle beider Mannschaften haben in der Regel hohen Unterhaltungswert. In der vergangenen Saison retteten die Empfinger noch einen Punkt dank eines späten Treffers ihres damaligen Spielertrainers Daniel Seemann in der Nachspielzeit. Ähnlich spannend dürfte es auch am Samstag auf dem Bruckäcker zugehen.