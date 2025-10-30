Landesliga Staffel 3: Steht die SG Empfingen nach dem Spieltag weiter oben?

Die Begegnungen der beiden Landesligisten VfB Bösingen und SG Empfingen haben zuletzt Spannung versprochen. Die Empfinger müssen aber Ausfälle kompensieren.
VfB Bösingen – SG Empfingen (Samstag, 14.30 Uhr). Nach dem enttäuschend verlaufenden Heimspiel gegen die Gäste aus Schwenningen wartet mit der Auswärtspartie in Bösingen gleich die nächste Herausforderung auf den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer aus Empfingen. Dieser Nimbus soll nach Wunsch von Empfingens Trainer Alexander Eberhart auch nach dem Spiel in Bösingen weiter Bestand haben.