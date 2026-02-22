Landesliga Staffel 3: SpVgg Freudenstadt trifft spät, kann aber kaum jubeln

Im Kellerduell bei schwierigen Bedingungen wurden die Punkte zwischen der SpVgg Freudenstadt und dem TSV Harthausen/Scher geteilt. Damit war allerdings keiner glücklich.
SpVgg Freudenstadt – TSV Harthausen/Scher 2:2 (1:2). Der Freudenstädter Kunstrasenplatz war unter Dauerregen und böigem Wind gut bespielbar, wenn auch die Spieler mit ihrer Standfestigkeit zu kämpfen hatten. Vor allem in der ersten Spielhälfte waren die Gastgeber oftmals im Defensivverbund nicht im Bilde. Bereits nach drei Zeigerumdrehungen zappelte der Ball das erste Mal im Tor von Freudenstadts Keeper Dennis Kübler. Nach einem Freistoß der Scher-Kicker klärte Freudenstadts Mittelfeldmann Matthias Ade den Ball vor die Füße von Thomas Rösch, dessen platzierter Linksschuss die frühe Harthausener Führung bedeutete.