Landesliga Staffel 3: SpVgg Freudenstadt trifft spät, kann aber kaum jubeln

Im Kellerduell bei schwierigen Bedingungen wurden die Punkte zwischen der SpVgg Freudenstadt und dem TSV Harthausen/Scher geteilt. Damit war allerdings keiner glücklich.

SpVgg Freudenstadt – TSV Harthausen/Scher 2:2 (1:2). Der Freudenstädter Kunstrasenplatz war unter Dauerregen und böigem Wind gut bespielbar, wenn auch die Spieler mit ihrer Standfestigkeit zu kämpfen hatten. Vor allem in der ersten Spielhälfte waren die Gastgeber oftmals im Defensivverbund nicht im Bilde. Bereits nach drei Zeigerumdrehungen zappelte der Ball das erste Mal im Tor von Freudenstadts Keeper Dennis Kübler. Nach einem Freistoß der Scher-Kicker klärte Freudenstadts Mittelfeldmann Matthias Ade den Ball vor die Füße von Thomas Rösch, dessen platzierter Linksschuss die frühe Harthausener Führung bedeutete.

Nach einer schönen Spielverlagerung von Matthias Weimer auf Patrick Ostojic aus der neunten Spielminute nutzte dieser seine Freiheiten und nach guter Ballannahme egalisierte Ostojic den Rückstand mit seinem satten Linksschuss.

Sicherheit gab der schnelle Ausgleich den Gastgebern indes nicht. Ganz im Gegenteil. Der Gast war griffiger in den Zweikämpfen und kam in der Folge zu weiteren guten Tormöglichkeiten gegen eine löchrige Freudenstädter Hintermannschaft. Eine von vielen Gelegenheiten verwertete in der 30. Minute Matthias Endriß. Nach einem Eckball nickte der am langen Pfosten positionierte Endriß den Ball ein.

Blaues Auge

In den Minuten danach hatten die Gäste gleich mehrmals die Chance, ihre Führung auszubauen – Finn Locher und erneut Endriss, der an Dennis Kübler scheiterte, trafen nicht.

Die notorische Abschlussschwäche der Scher-Kicker war nicht zu übersehen. Freudenstadt kam mit dem knappen Halbzeitrückstand mit einem blauen Auge davon. Das Trainerteam der Gastgeber musste in der Pause auf die schwache erste Halbzeit personell reagieren. Für Dogukan Süzgec, Nils Armbruster und Yasin Kara kamen Julian Köhler, Lucas Kroboth und Ümit-Kaan Celikkol aufs Feld.

Nach der Pause unter Flutlicht standen die Freudenstädter hinten stabiler und die Harthausener hatten offensichtlich ihr Offensivpulver erst einmal verschossen. Die Gastgeber mühten sich gegen eine resolut verteidigende Harthausener Mannschaft, die auch mal hart dazwischenfuhr. Es war Geduld gefragt. Doch zehn Minuten vor dem regulären Spielende schraubte sich Mittelstürmer Mert Karaaslan nach einem Freistoß von Patrick Ostojic am höchsten. An seinem Kopfball war Harthausens Keeper Timo Reinhardt zwar noch mit den Fingerspitzen dran, konnte aber den Einschlag nicht verhindern.

Wildes Hin und Her

In der Schlussphase nahm die Partie noch einmal richtig Fahrt auf. Erst verpasste Harhausens Finn Locher das Tor per Hacke nur knapp und in der Nachspielzeit brannte es in beiden Strafräumen lichterloh. Der spät eingewechselte Freudenstädter Stürmer Nico Göcks scheiterte ebenso wie Mitspieler Ümit-Kaan Celikkol – aber auch auf der Gegenseite hätte der späte Siegestreffer noch fallen können. So blieb es nach dem Schlusspfiff von Theresa Hug bei der Punkteteilung, die keine der beiden Mannschaften im Abstiegskampf hilft. Die Kurstädter haben die Chance verpasst, den Nachbarn in der Tabelle zu überholen und haben die rote Laterne weiter inne.

Auf einen Blick

SpVgg Freudenstadt: Dennis Kübler, Nils Armbruster (46. Julian Köhler), Dogukan Süzgec (46. Ümit-Kaan Celikkol), Patrick Ostojic, Leon Schaber, Anton Bensch (78. Adrian Nahodovic), Matthias Weimer (87. Nico Göcks), Calep Kaupp, Matthias Ade, Ümit-Kaan Kelikkol, Mert Karaaslan, Yasin Kaara (46. Lukas Kroboth).

Tore: 0:1 Thomas Rösch (3.), 1:1 Patrick Ostojic (9.), 1:2 Matthias Endriß (30.), 2:2 Mert Karaaslan (80.).

Zuschauer: :100.