Landesliga Staffel 3: SpVgg Freudenstadt im Duell der Aufsteiger

Die SpVgg Freudenstadt möchte gegen den SSC Tübingen ihre ersten Punkte in der Landesligasaison holen. Vor allem will man nach drei Spielen endlich ein Tor schießen.
SpVgg Freudenstadt – SSC Tübingen (Sonntag, 15 Uhr). Nach den drei erwartbaren Niederlagen gegen den FC 07 Albstadt, die TSG Balingen II und zuletzt gegen den VfL Nagold ist es laut Freudenstadts Trainer Elvedin Djekic an der Zeit, die ersten Punkte auf dem Habenkonto gutzuschreiben. „Wir befinden uns zwar bereits im Tabellenkeller, aber wir benötigen jetzt dringend Punkte, dass wir nicht den Anschluss verlieren. Jetzt kommen mit Tübingen, Mühlheim und zwei Wochen danach mit Ergenzingen die Gegner, die mit uns um den Ligaverbleib ringen werden. Ob wir die Qualität haben, um in der Liga drin zu bleiben, werden auch diese Spiele zeigen.“