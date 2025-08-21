Landesliga Staffel 3: Spvgg Freudenstadt hat eine Stange von Problemen

Die Freudenstädter gehen mit großen personellen Sorgen in das Spiel beim VfL Nagold und rechnen sich wenig aus.
VfL Nagold – SpVgg Freudenstadt (Samstag, 15.30 Uhr). Mit einer Rumpfmannschaft wird die SpVgg Freudenstadt ihre Partie beim Meisterschaftskandidaten VfL Nagold bestreiten müssen. Insgesamt auf 13 Spieler kann Freudenstadts Trainer Elvedin Djekic nicht zurückgreifen. „Sowas habe ich in meiner Laufbahn als Trainer noch nicht erlebt, dass so viele Spieler an einem Spieltag fehlen“, sagt der Coach.