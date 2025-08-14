Landesliga Staffel 3: Spvgg Freudenstadt empfängt Aufstiegsaspiranten

Die Spvgg Freudenstadt erwartet im ersten Heimspiel der Landesligasaison einen Kracher. Der Trainer rechnet mit „jungen und hungrigen Spielern“.
Spvgg Freudenstadt – TSG Balingen II (Samstag, 15.30 Uhr). Sowohl diese als auch nächste Woche hat es Aufsteiger Freudenstadt mit zwei Kandidaten auf den Aufstieg zu tun. „Das Gute ist, wenn wir die Kracher gleich am Anfang haben, dann haben wir sie erstmal weg“, sagt Trainer Elvedin Djekic über das anstehende Spiel gegen Verbandsligaabsteiger TSG Balingen II. Kommende Woche wartet dann der VfL Nagold.