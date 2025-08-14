Landesliga Staffel 3: Spvgg Freudenstadt empfängt Aufstiegsaspiranten

Die Spvgg Freudenstadt erwartet im ersten Heimspiel der Landesligasaison einen Kracher. Der Trainer rechnet mit „jungen und hungrigen Spielern“.

Spvgg Freudenstadt – TSG Balingen II (Samstag, 15.30 Uhr). Sowohl diese als auch nächste Woche hat es Aufsteiger Freudenstadt mit zwei Kandidaten auf den Aufstieg zu tun. „Das Gute ist, wenn wir die Kracher gleich am Anfang haben, dann haben wir sie erstmal weg“, sagt Trainer Elvedin Djekic über das anstehende Spiel gegen Verbandsligaabsteiger TSG Balingen II. Kommende Woche wartet dann der VfL Nagold.

„So oder so ist jedes Spiel für uns derzeit Neuland. Wir werden am Anfang viel Lehrgeld zahlen. Wichtig wird es, egal welches Spiel, welcher Gegner, dass wir schnell lernen, um so Fortschritte zu machen und Fehler zu vermeiden“, sagt der Coach auch mit Blick auf das Auftaktspiel in Albstadt vorige Woche. Nun spielt Freudenstadt zum ersten Mal daheim und der Trainer hofft auf viele Zuschauer.

Was den Gegner angelangt, rechnet Djekic damit, dass „junge und hungrige Spieler“ auftreten werden. „Traditionell ist Balingen bekannt für die Jugendarbeit, mit der sie anderen Teams einiges voraus haben“, so der Coach.

Etliche Urlauber

Aber auch Freudenstadt hat ein ganz junges Team. „Wir können nicht auf Erfahrung setzen“, sag Djekic, der betont: „Wir lassen alles auf uns zukommen.“

Urlaubsbedingt muss er auf sechs bis sieben Spieler verzichten. „Wir haben aber einen großen Kader und andere müssen ran. Gerade jetzt am Anfang will sich schließlich jeder gerne beweisen.“

In Balingen hat sich Trainer Philipp Wolf auch mit dem Gegner beschäftigt: „Freudenstadt hat in der vergangenen Saison in der Bezirksliga viele Tore geschossen. Im Schnitt waren es drei Treffer pro Spiel. Das spricht für eine offensive Qualität. Defensiv dagegen hat die SpVgg relativ viele Gegentore als Spitzenteam der Bezirksliga kassiert. Hinten werden sie wohl in der Landesliga ihre Probleme bekommen.“