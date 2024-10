Landesliga Staffel 3: Später Treffer besiegelt Empfinger Niederlage

1 Empfingens Kapitän Dennis Rebmann und sein Team trafen das Tor nicht. Foto: Andreas Wagner

Die SG Empfingen musste gegen die hochmotivierten Gegner aus Reutlingen die erste Heimniederlage hinnehmen. Diese war etwas unglücklich, da die Gastgeber ihre Torchancen nicht nutzten.









SG Empfingen – SV Croatia Reutlingen 0:1 (0:0). In der 83. Minute konnten die Empfinger einen Angriff der Gäste nicht sauber genug klären. Der kurz zuvor eingewechselte Sortirios Vassiliou nahm von der Strafraumkante Maß und erzielte den Siegtreffer. Trotz wütender Angriffe der Empfinger in der hektischen Schlussphase blieb die Mannschaft von Alexander Eberhart und Daniel Seemann im Abschluss an diesem Tag glücklos. Bereits zuletzt in Frommern glückte den Empfingern kein Tor aus dem Spiel heraus.