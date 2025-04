Landesliga Staffel 3: So wird der direkte Aufstieg für die SG Empfingen immer schwieriger

1 Daniel Seemann sah ein torreiches Spiel. Foto: Eibner-Pressefoto

Die SG Empfingen gibt eine 3:0-Führung leichtfertig her, während Schwenningen mit einer beeindruckenden Aufholjagd einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf holt.









BSV Schwenningen – SG Empfingen 3:3 (0:2). Die Mannschaft von Alexander Eberhart hat an diesem Wochende die drei Punkte liegenlassen. Die SG gab ein 3:0 her und ging mit einem enttäuschenden Punkt in Schwenningen nach Hause. Pascal Schoch (4.) und Denis Bozicevic (16.) brachten den Empfingern die frühe Führung. In der 61. Minute erhöhte Nico Rebmann per Elfmeter auf 3:0, und das Spiel schien bereits entschieden.