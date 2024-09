Landesliga Staffel 3: So möchte die SG Empfingen den Aufsteiger schlagen

So möchte die SG Empfingen den Aufsteiger schlagen

Pascal Schoch (links) ist der Torjäger der SGE

Die SG Empfingen möchte ihren guten Saisonstart weiterführen und den Aufsteiger aus Frommern besiegen.









TSV Frommern - SG Empfingen (Samstag, 15.30 Uhr). Die SG Empfingen hat durch den deutlichen Erfolg in der Fußball-Landesliga in der vergangenen Woche gegen den BSV Schwenningen den zweiten Tabellenplatz erobert. Nach sechs Spieltagen ist die Aussagekraft der Tabelle aber noch überschaubar. Für die Empfinger wird es im Spiel gegen den Aufsteiger aus Frommern darauf ankommen, wieder eine gute defensive Leistung zu zeigen. Im Spiel nach vorne, so Eberhardt, habe seine Mannschaft noch Entwicklungspotenzial.