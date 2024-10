Landesliga Staffel 3: So geht die TSF Dornhan ins Spiel ohne ihren Spielertrainer

1 Die TSF Dornhan (in Blau) möchte die Niederlage in Harthausen wiedergutmachen. Foto: Andreas Wagner

Am Samstag empfangen die TSF Dornhan mit dem SV Nehren eine der erfahrensten Mannschaften in der Landesliga Staffel drei – ohne Daniel Ruoff geht’s in die wichtige Heimpartie.









TSF Dornhan – SV Nehren (Samstag, 15.30 Uhr). Für die Dornhaner war die Niederlage in Harthausen sicherlich mehr als vermeidbar. Dornhans Spielertrainer Daniel Ruoff, der sich unter der Woche in den Kurzurlaub verabschiedet hatte, und damit am Samstag seiner Mannschaft auch auf dem Platz nicht zur Verfügung stehen wird, trauert der verlorenen Partie in Harthausen noch etwas nach. „Das Spiel dürfen wir nie und nimmer verlieren. Wenn wir den Ausgleich machen in der ersten Halbzeit, gehen wir als Sieger vom Platz.“