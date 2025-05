Landesliga Staffel 3: SG Empfingen will Tuttlinger Serie brechen

1 Daheim ist die SG Empfingen weiterhin eine echte Macht in der Landesliga. Foto: Andreas Wagner

Die Empfinger treffen an diesem Wochenende auf die formstarken Gäste aus Tuttlingen. Ein Sieg ist nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen den FC Rottenburg fast schon Pflicht.









SG Empfingen – SC 04 Tuttlingen (Samstag, 15.30 Uhr). Nach der erneuten Niederlage gegen den Tabellenführer FC Rottenburg, mit dem fast identischen Spielverlauf wie im Hinspiel, dürfte der direkte Aufstiegsplatz wohl an die Domstädter vergeben sein. Die SG Empfingen wird jetzt alles daran setzen, den Relegationsplatz im Duell mit dem VfL Nagold in den verbleibenden fünf Meisterschaftsspielen zu verteidigen. Das wird schwer genug. Am letzten Spieltag stehen sich die beiden Kontrahenten wie im Vorjahr in Nagold gegenüber. Damals sicherten sich die Nagolder mit einem Sieg in Empfingen den Relegationsplatz. Empfingen ging bekanntlich leer aus.