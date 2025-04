Die SG Empfingen hofft, dass sie ihre kleine Auswärtsmisere am Samstag in Reutlingen beenden kann. Wenn der Tabellenzweite nicht direkt wieder Rang zwei abgeben will, muss der Sieg zudem her.

SV Croatia Reutlingen – SG Empfingen (Samstag, 15.30 Uhr). Die Empfinger Mannschaft unternimmt am Samstag bei ihrer schweren Auswärtspartie in Reutlingen einen erneuten Versuch, auswärts dreifach zu punkten. Bislang ist dies dem Tabellenzweiten seit dem Start aus der Winterpause nicht gelungen.

Möchte die SG Empfingen zumindest weiter um den Relegationsplatz in die Verbandsliga ein gewichtiges Wörtchen mitreden, müssen die drei Punkte auswärts her. In den drei Auswärtsauftritten zuvor in Dornhan, Bösingen und zuletzt in Schwenningen, wo die SG einen drei Tore Vorsprung noch Preis gab, schaffte dies die SG nicht.

Knackiges Restprogramm

Empfingens Trainer Alexander Eberhart wagt einen Ausblick. „Wir haben noch ein richtig knackiges Restprogramm vor uns, vor allem auswärts mit den Spielen in Rottenburg, Zimmern und Nagold. Wir kommen langsam in die entscheidende Phase der Saison. Da erwarte ich schon von meinen Spielern, dass sie alles in die Waagschale werfen. Reicht es dann am Ende nicht, können wir uns zumindest nichts vorwerfen.“

Eine neue Chance auswärts, nach der Winterpause den ersten Dreier einzufahren, bietet sich für die Mannschaft von Alexander Eberhart und Daniel Seeman am Samstag bei den Kroaten in Reutlingen. Diese erwiesen sich aber schon im Hinspiel als harte Nuss. In einer intensiv geführten Partie konnte sich die Reutlinger dank eines späten Treffers die drei Punkte in Empfingen holen. Der Mannschaft von Ferundun Sentürk fehlt es aktuell an Konstanz. Dem guten Spiel gegen Tabellenführer Rottenburg, das mit einem Unentschieden endete, folgten schwächere Auftritte, wie zum Beispiel bei der Auswärtsniederlage in Harthausen.

Personell können die Gäste aus Empfingen bis auf die Langzeitverletzten auf alle Spieler zurückgreifen. Nur Luis Stütz ist angeschlagen.