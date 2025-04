Landesliga Staffel 3: SG Empfingen will auswärts punkten – Verfolger im Nacken

SG Empfingen will auswärts punkten – Verfolger im Nacken

1 Für die Empfinger um Danny Schmid (links) wird es in Schwenningen spannend. Foto: Andreas Wagner

Nach dem klaren Erfolg gegen den SV Seedorf soll auch der erste Auswärtsdreier nach der Winterpause her. Im Landesligaduell geht es aber zu einem angeschlagenen Gegner.









BSV 07 Schwenningen – SG Empfingen (Samstag, ab 15.30 Uhr). Die Empfinger Mannschaft ist an diesem Wochenende beim BSV Schwenningen gefordert und möchte jetzt auch auswärts dreifach punkten. In Dornhan und zuletzt in Bösingen reichte es aus Sicht des Tabellenzweiten nur zu einer Punkteteilung. Die Empfinger haben tabellarisch den VfL Nagold im Nacken und laufen Gefahr, den FC Rottenburg aus den Augen zu verlieren.