Landesliga Staffel 3: SG Empfingen siegt und erobert die Spitze zurück

Die SG Empfingen hat nach der ersten Saisonniederlage in Bösingen nichts anbrennen lassen und dem Tabellenvorletzten ein halbes Dutzend Tore eingeschenkt.
SG Empfingen – TSV Harthausen/Scher 6:0 (2:0). Dank der Auswärtsniederlage der Balinger im Spitzenspiel in Zimmern haben die Empfinger die Tabellenspitze wieder übernommen. Empfingens Trainer Alexander Eberhart war rundum zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Auch in dieser Höhe haben wir verdient gewonnen. Wir hatten sehr viel Ballbesitz und wir haben uns einige Torchancen herausspielen können, die wir auch mit teilweise sehenswerten Toren krönten. Unser Gegenpressing war sehr gut und wir haben dadurch die langen Bälle der Gäste schon im Ansatz unterbunden. Auch, die im Normalfall nicht so häufig spielen, haben es sehr gut gemacht.“