Landesliga Staffel 3: SG Empfingen siegt und erobert die Spitze zurück

Die SG Empfingen hat nach der ersten Saisonniederlage in Bösingen nichts anbrennen lassen und dem Tabellenvorletzten ein halbes Dutzend Tore eingeschenkt.

SG Empfingen – TSV Harthausen/Scher 6:0 (2:0). Dank der Auswärtsniederlage der Balinger im Spitzenspiel in Zimmern haben die Empfinger die Tabellenspitze wieder übernommen. Empfingens Trainer Alexander Eberhart war rundum zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Auch in dieser Höhe haben wir verdient gewonnen. Wir hatten sehr viel Ballbesitz und wir haben uns einige Torchancen herausspielen können, die wir auch mit teilweise sehenswerten Toren krönten. Unser Gegenpressing war sehr gut und wir haben dadurch die langen Bälle der Gäste schon im Ansatz unterbunden. Auch, die im Normalfall nicht so häufig spielen, haben es sehr gut gemacht.“

Denis Bozicevic, der eher unauffällig spielte und nach knapp einer Stunde beim Stand von 3:0 aus Sicht der Gastgeber für Marius Tittjung Platz machte. Erstmals in dieser Saison stand Tobias Tischler vom Anpfiff weg als rechter Außenverteidiger auf dem Platz.

Sehenswerte Spielverlagerung

Die schnelle Führung durch Tim Göttler (4.) spielte den Gastgebern in die Karten. Nach einem Steckpass von Empfingens gut aufgelegtem Mittelstürmer Pascal Schoch spitzelte Göttler den Ball am Harthausener Torhüter vorbei. Kurz vor der Halbzeit verdoppelten die Gastgeber ihre Führung. Nach einem Freistoß der Harthausener tief in der Hälfte der Empfinger gelangte Tim Göttler nach einer sehenswerten Spielverlagerung von Moritz Zug im gegnerischen Strafraum abermals an den Ball und traf zum 2:0 und schnürte damit seinen Doppelpack.

Nach der Pause waren nur wenige Minuten gespielt, als Empfingens Pascal Schoch trotz Foulspiel den Ball gut behauptet und zu Moritz Zug weiterleitete, dieser überraschte den zu weit vor seinem Tor stehenden Harthausener Torhüter Timo Reinhardt und stellte auf 3:0. Aber der Torhunger der Gastgeber war noch lange nicht gestillt. Jetzt kam der große Auftritt von Pascal Schoch. Nach Vorarbeit von Zug gelang Schoch das 4:0 (64.) und drei Minuten später sollte er bereits das 5:0 folgen lassen. Die Harthausener waren zu diesem Zeitpunkt längst geschlagen. In der 90. Spielminute machte Schoch mit dem 6:0 seinen Hattrick perfekt, als er die Maßflanke von Göttler mit der Innenseite ins Harthausener Tor beförderte.

Zum Ex-Club

Mit seinem elften Saisontreffer hat Schoch die Führung in der Torjägerliste in der Landesliga Staffel 3 wieder übernommen. Am kommenden Wochenende treten die Empfinger bei Alexander Eberharts Ex-Club in Albstadt an.

SG Empfingen: K. Fritz – T. Tischler, R. Schüssler, P. Schoch, D. Bozicevic (61. M. Tittjung), M. Stüber, M. Zug (71. D. Schmid), N. Rebmann (71. D. Rebmann), A. Schlecht, S. Erdem (79. L. Stütz), T. Göttler.

Tore: 1:0, 2:0 Tim Göttler (4., 36.), 3:0 Moritz Zug (52.), 4:0, 5:0, 6:0 Pascal Schoch (64., 67., 90.).