Landesliga Staffel 3: SG Empfingen sichert sich den Relegationsplatz

Die SG Empfingen hat beim TSV Harthausen/Scher gewonnen. Nun hat man neun Punkte Vorsprung. Zwar spielt der Verfolger noch, doch das Torverhältnis ist quasi nicht mehr einzuholen.
TSV Harthausen – SG Empfingen 0:3 (0:1). Das Team von Alexander Eberhart wollte sich nicht darauf verlassen, was der SV Zimmern beim Ersten TSG Balingen II machen würde und hat sich mit einem Sieg beim Abstiegskandidaten TSV Harthausen/Scher den zweiten Tabellenplatz der Landesliga Staffel 3 so gut wie sicher vorgemerkt. Denn die SGE hat das um mehr als 20 Tore bessere Torverhältnis als Zimmern und würde selbst bei Punktgleichheit den zweiten Platz behaupten. Damit spielt die SG Empfingen die Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga.