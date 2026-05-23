Landesliga Staffel 3: SG Empfingen sichert sich den Relegationsplatz

Die SG Empfingen hat beim TSV Harthausen/Scher gewonnen. Nun hat man neun Punkte Vorsprung. Zwar spielt der Verfolger noch, doch das Torverhältnis ist quasi nicht mehr einzuholen.

TSV Harthausen – SG Empfingen 0:3 (0:1). Das Team von Alexander Eberhart wollte sich nicht darauf verlassen, was der SV Zimmern beim Ersten TSG Balingen II machen würde und hat sich mit einem Sieg beim Abstiegskandidaten TSV Harthausen/Scher den zweiten Tabellenplatz der Landesliga Staffel 3 so gut wie sicher vorgemerkt. Denn die SGE hat das um mehr als 20 Tore bessere Torverhältnis als Zimmern und würde selbst bei Punktgleichheit den zweiten Platz behaupten. Damit spielt die SG Empfingen die Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga.

Unsere Empfehlung für Sie FC Holzhausen 2:2 gegen den Letzten – Relegationsplatz war aber bereits fix Der FC Holzhausen trennte sich vom Tabellenletzten VfR Heilbronn 2:2. Das wenig spannende Spiel war aber egal, denn der Relegationsplatz zur Oberliga ist in der Tasche. Es war der starke Leader Philipp Kress, der den Anhang aus Empfingen zum ersten Mal zum Jubeln brachte, als er kurz vor der Halbzeit auf 1:0 stellte. Doch gegen Harthausen, die dafür bekannt sind, dass sie besonders den starken Teams der Landesliga das Leben schwer machen, tat sich auch die SGE nicht ganz leicht.

Etwas gedulden

Bis zur zweiten Hälfte musste man sich gedulden, ehe Tim Göttler, der die Woche zuvor gegen den VfB Bösingen bereits geglänzt hatte, das 2:0 nachlegte. Kurz vor Ende traf Mittelfeldakteur Robin Schüssler zum 3:0 und machte damit den Sack endgültig zu.

Den 10. Juni dürfen sich die Fans der SG Empfingen nun dick im Kalender markieren. Denn an diesem Tag spielt die SGE gegen den Vertreter aus der Landesliga Staffel 1. Bei einem Sieg würde es zum Showdown am 13. Juni kommen.

Auf einen Blick

SG Empfingen: M. Müller - D. Rebmann, N. Scheurenbrand, R. Schüssler, P. Wössner, P. Kress, M. Zug, N. Rebmann, A. Schlecht, S. Erdem, T. Göttler.

Tore: 0:1 Philipp Kress (), 0:2 Tim Göttler (), 0:3 Robin Schüssler ().

Schiedsrichter: Fabio Grillo