Wie ausgewechselt präsentierte sich die SG Empfingen in ihrem Heimspiel gegen den SV Nehren im Vergleich zum Vorsonntag in Dornhan. Der Landesligazweite machte es souverän und traf gleich viermal.

SG Empfingen – SV Nehren 4:0 (1:0).Empfingens Torjäger Pascal Schoch leitete mit frühen Toren in beiden Halbzeiten den deutlichen Erfolg gegen eine blasse Nehrener Mannschaft ein.

Empfingens Trainer Alexander Eberhart hatte seine Mannschaft auf vier Positionen umgebaut. Daniel Schima, Sven Ramic, Sergen Erdem und Tim Göttler starteten. Bei ungemütlichen äußeren Bedingungen fühlten sich die Gastgeber auf ihrem Kunstrasenplatz deutlich wohler. Bereits nach einer Minute zappelte der Ball im Nehrener Tor. Doch es war Abseits.

Drei Zeigerumdrehungen später zählte es aber. Nach einer starken Balleroberung schickte Denis Bozicevic Schoch auf die Reise, dieser überspielte den Nehrener Torhüter und vollendete zum 1:0. Diese dominierten weiter, versäumten es aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Nehrener Angriffsbemühungen wurden zumeist bereits im Ansatz unterbunden und mit dem Ausfall des Torjägers Marvin Hamm fehlte es an Wucht im Angriffsspiel. In der Empfinger Dreierkette machte vor allem Luis Stütz mit vielen gewonnenen Zweikämpfen eine gute Figur.

Hochkaräter vergeben

Empfingen hielt das Tempo hoch und der zweite Treffer schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Schoch scheiterte in der 14. Minute wieder nach Zuspiel von Bozicevic am Nehrener Keeper Michael Geiger, der den Ball übers Lattenkreuz lenkte. Empfingen ließ in der Folge durch Noah Scheurenbrand (21.) und vor allem Pascal Schoch (30.), der nach gewonnenem Luftzweikampf gegen Nehrens Verteidiger Benedikt Rammeiser alleine vor dem Torhüter die Chance fast schon kläglich vergab. Danach verflachte die Begegnung und es ging in die Halbzeit.

Nach der Pause waren erst zwei Minuten gespielt, als Pascal Schoch einen verunglückten Rückpass aufnahm und sein Linksschuss das 2:0 bedeutete.

Die Richtung war mit dem frühen 2:0 vorgegeben. Nehren blieb auch im zweiten Spielabschnitt trotz zweier Einwechslungen weiter harmlos. Insgesamt verzeichneten die Gäste zwei Torabschlüsse und ermöglichten Empfingens beschäftigungslosen Keeper Kevin Fritz einen ruhigen Nachmittag.

Schönster Angriff

Empfingens Einwechslungen sollten dagegen das Spiel weiter beleben. Jonas Buccis Sololauf aus der 71. Minute an Freund und Feind vorbei sorgte für das 3:0. Daniel Seemann, der auch noch zu einem Kurzauftritt kommen sollte, scheiterte nach toller Vorarbeit von Sonay Erdem noch am Lattenkreuz. In der 87. Minute sollte es aber mit einem Erfolgserlebnis klappen. Nach dem schönsten Angriff des Spiels passte der fleißige Noah Scheurenbrand den Ball auf Bucci, der den Ball auf Seemann quer legte und dieser überlegt zum Endstand von 4:0 abschloss.