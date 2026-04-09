Landesliga Staffel 3: SG Empfingen mit einigen Rückkehrern vor dem Endspurt

Die SG Empfingen möchte auch nach der Partie an diesem Spieltag beim SV Croatia Reutlingen den zweiten Tabellenplatz behaupten.
SV Croatia Reutlingen – SG Empfingen (Sonntag, 15 Uhr). Die Pause über die Osterfeiertage hat dem Team mit einigen angeschlagenen Spielern gut getan. Der Relegationsplatz soll auch nach der schweren Auswärtsaufgabe bei der Croatia in Reutlingen verteidigt werden. Erfreulich aus Sicht der Empfinger, dass sich die personelle Situation weiter entspannen dürfte. Empfingens Torjäger Pascal Schoch könnte bereits am Sonntag wieder von Anpfiff weg auf dem Platz stehen. Denis Bozicevic und Sven Ramic sind ebenfalls auf dem Weg der Besserung. Trainer Alexander Eberhart ist selbst verblüfft, über deren schnellen Heilungsprozess.