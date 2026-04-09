Landesliga Staffel 3: SG Empfingen mit einigen Rückkehrern vor dem Endspurt

Die SG Empfingen möchte auch nach der Partie an diesem Spieltag beim SV Croatia Reutlingen den zweiten Tabellenplatz behaupten.

SV Croatia Reutlingen – SG Empfingen (Sonntag, 15 Uhr). Die Pause über die Osterfeiertage hat dem Team mit einigen angeschlagenen Spielern gut getan. Der Relegationsplatz soll auch nach der schweren Auswärtsaufgabe bei der Croatia in Reutlingen verteidigt werden. Erfreulich aus Sicht der Empfinger, dass sich die personelle Situation weiter entspannen dürfte. Empfingens Torjäger Pascal Schoch könnte bereits am Sonntag wieder von Anpfiff weg auf dem Platz stehen. Denis Bozicevic und Sven Ramic sind ebenfalls auf dem Weg der Besserung. Trainer Alexander Eberhart ist selbst verblüfft, über deren schnellen Heilungsprozess.

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Schwächen gegen den Ball

Über die Stärken und Schwächen des kommenden Gegners der Empfinger ist Eberhart bestens im Bilde. „Ich habe jahrelang zu meiner aktiven Zeit mit Spielern mit kroatischem Hintergrund zusammengespielt. Spielerisch und technisch kannst du denen nichts vormachen. Sie haben ihre Schwächen eher gegen den Ball und dort müssen wir ansetzen.“

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Tabellarisch sieht es weiterhin sehr gut aus für die SG Empfingen. Druck verspürt Empfingens Trainer Eberhart im Ligaendspurt dennoch nicht. „Uns tut es weiterhin sehr gut, dass es uns wenige zugetraut haben, dass wir aufgrund der vielen Verletzten für den Aufstieg noch in Frage kommen. Aber das macht den Fußball aus, dass vieles nicht vorhersehbar ist.“