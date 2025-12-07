Landesliga Staffel 3: SG Empfingen gibt in Tübingen 2:0-Führung aus der Hand

Im letzten Auftritt des Jahres musste sich die SG Empfingen beim SSC Tübingen mit einem Unentschieden zufrieden geben. Damit ist der Rückstand auf die Spitze weiter angewachsen.
SSC Tübingen – SG Empfingen 2:2 (1:2). Die Empfinger konnten aus den letzten drei Pflichtspielen nur einen Punkt einstreichen. Dabei hätte die Partie beim SSC Tübingen für die Mannschaft von Alexander Eberhart nicht besser beginnen können. Der wieder spielberechtigte Empfinger Offensivakteur Philipp Kress eroberte sich auf dem kleinen Tübinger Kunstrasenplatz am Mittelkreis das Spielgerät und sein Sololauf mündete in einem Torschuss von der Strafraumkante, den Tübingens Torhüter Ramon Peter nicht abwehren konnte.