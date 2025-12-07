Landesliga Staffel 3: SG Empfingen gibt in Tübingen 2:0-Führung aus der Hand

Im letzten Auftritt des Jahres musste sich die SG Empfingen beim SSC Tübingen mit einem Unentschieden zufrieden geben. Damit ist der Rückstand auf die Spitze weiter angewachsen.

SSC Tübingen – SG Empfingen 2:2 (1:2). Die Empfinger konnten aus den letzten drei Pflichtspielen nur einen Punkt einstreichen. Dabei hätte die Partie beim SSC Tübingen für die Mannschaft von Alexander Eberhart nicht besser beginnen können. Der wieder spielberechtigte Empfinger Offensivakteur Philipp Kress eroberte sich auf dem kleinen Tübinger Kunstrasenplatz am Mittelkreis das Spielgerät und sein Sololauf mündete in einem Torschuss von der Strafraumkante, den Tübingens Torhüter Ramon Peter nicht abwehren konnte.

Wenige Minuten im Anschluss doppelten die hellwachen Gäste bereits zum 2:0 nach. Denis Bozicevic, der nicht hundertprozentig fit wieder von Anfang an auf dem Platz stand, wurde in der elften Spielminute im Tübinger Strafraum glänzend von seinem Mitspieler Sven Ramic in Szene gesetzt und das junge Offensivtalent traf zum 2:0.

Unsere Empfehlung für Sie FC Holzhausen Comeback vor der Winterpause – Henry Seegers Pfostentreffer dreht die Partie Gegen den TSV Oberensingen gelang dem FC Holzhausen ein wichtiger 2:1-Heimsieg, wodurch es für das Team von Daniel Seemann mit 39 Punkten in die Winterpause geht.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen die Tübinger immer besser ins Spiel und legten den großen Respekt vor den Gästen aus Empfingen immer mehr ab. Folgerichtig konnten die Gastgeber praktisch mit dem Halbzeitpfiff auf 1:2 verkürzen. Tübingens Außenspieler Lars Lack traf von der rechten Strafraumkante per direktem Freistoß in die Torwartecke. Da sah Torhüter Matthias Müller nicht gut aus.

Ausgleich nach Eckball

Nach der Pause waren wenige Minuten gespielt als erneut ein ruhender Ball von Lars Lack, der an allen gefährlichen Aktionen der Unistädter beteiligt war, zum Ausgleich führte. Den stramm geschlagenen Eckball des Tübinger Linksfuß beförderte Valentin Scholz über die Linie.

Für Empfingens bereits angeschlagen ins Spiel gegangenen Goalgetter Denis Bozicevic war nach knapp einer Stunde Spielzeit Schluss. Für ihn kam Moritz Zug. Weitere Tor sollten trotz Chancen hüben wie drüben in der Folge keine mehr fallen. So scheiterte Tübingens Lars Lack in der 72. Minute mit seinem Freistoß am Außenpfosten. Gute Torannäherungen der Gäste durch Sergen Erdem und Philipp Kress, der mit seinem Lupfer kurz vor Schluss am Tübinger Torhüter scheiterte, blieben auch ohne das gewünschte Ergebnis.

Unterm Strich war die Punkteteilung wohl das gerechte Ergebnis. Das aber eher den abstiegsbedrohten Tübingern in die Karten spielen sollte. Für die Empfinger geht es nach der Winterpause mit dem Heimspiel gegen den VfL Mühlheim am 28. Februar weiter.

Auf einen Blick

SG Empfingen: M. Müller – T. Tischler (79. L. Stütz), S. Ramic, D. Rebmann, R. Schüssler, D. Bozicevic (55. M. Zug), M. Stüber, P. Kress, A. Schlecht, S. Erdem, T. Göttler (82. M. Tittjung).

Tore: 0:1 Philipp Kress (8.), 0:2 Denis Bozicevic (11.), 1:2, 2:2 Lars Lack (45./50.).

Schiedsrichter: Tobias Lochmüller.

Zuschauer: 75.