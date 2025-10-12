Landesliga Staffel 3: Seedorf siegt am Ende knapp gegen den TSV Harthausen/Scher

In der Landesliga Staffel 3 gelingt dem SV Seedorf nach zuletzt zwei Niederlagen ein knapper 2:1-Sieg gegen den TSV Harthausen/Scher – diese verlieren somit zum dritten Mal in Folge.

Vor der Partie gegen den SV Seedorf sagte Harthausens Spielertrainer Akin Aktepe: „Ich denke, das Spiel wird kein Leckerbissen für die Zuschauer.“ Damit sollte Aktepe recht behalten, denn die Partie war nicht gerade geprägt von vielen nennenswerten Torchancen oder sehenswerten Spielzügen. Beide Mannschaften agierten eher mit langen Bällen oder kamen durch Standardsituationen vor das gegnerische Tor.

Die beste Torchance in Durchgang eins hatten die Hausherren, doch TSV-Keeper Timo Reinhardt wehrte stark ab und zu einem Seedorfer Nachschuss kam es erst gar nicht. Kurz vor der Halbzeit war es dann nochmal ein Eckball des SVS der etwas Gefahr brachte, doch der Kopfball von Jannis Roth strich am Tor vorbei.

„Es war ein offenes Spiel, beide Mannschaften haben sich nicht viel geschenkt und auch vom Ballbesitz war es in der ersten Halbzeit 50:50. Seedorf hatte die besseren Chancen und bei uns hat der letzte Ball immer gefehlt“, so Aktepe zur ersten Halbzeit.

Traumtor zur Führung

Nach dem Seitenwechsel kam zunächst Harthausen zwei Mal vor das Tor von Marcel Bender, doch machte nichts daraus. In Minute 59 klärte der TSV den Ball dann nicht ausreichend, so kam Harut Arutunjan links vor dem Strafraum an den Ball, zog noch einmal zur Mitte und schlenzte den Ball sehenswert aus 19 Metern in den rechten Winkel – das 1:0 für den SV Seedorf.

Daraufhin passierte erstmal wenig vor den Toren und die Gäste dezimierten sich durch eine Gelb-Rote Karte für Philip Koch in der 73. Minute selbst.

Doch den Scher-Kickern gelang sieben Minuten vor Schluss in Unterzahl der Ausgleich, denn nach einem Eckball von links köpfte Sebastian Dahlke zunächst an den Pfosten. Von dort sprang der Ball zu Leonard Gauggel, der ihn irgendwie über die Linie stocherte. SVS-Trainer Emanuele Ingrao ärgerte sich: „Das wir das 1:1 kassieren war sehr unglücklich, aber das ist in den letzten Wochen einfach irgendwie bei uns drin. Dieses Mal haben wir uns aber vorgenommen, dass wir uns belohnen.“

Seedorf belohnt sich spät

Und dann kam es wie es kommen musste und Seedorf belohnte sich tatsächlich noch. In der letzten Minute der regulären Spielzeit erzielte Arutunjan seine zweites Tor des Tages. Dieses Mal rutschte der Ball nach einer Flanke etwas glücklich zu ihm durch und er schloss aus elf Metern flach ins kurze Eck zum 2:1-Siegtor für die Hausherren ab.

SV Seedorf: Bender; M.Roth, J.Roth, Benne, T.Haag (87. Krizman), Arutunjan (93. Glück), Föll, Mauch (73. Grimmeißen), Hasimovic (73. Hauger), Scheck, L.Haag.

TSV Harthausen/Scher: Reinhardt; Koch, F.Maier, Gauggel, L.Maier (73. Zorlu), Rösch (81. Allseits), Balci (65. Dahlke), Czopiak (65. Abt), Gratz, Locher (65. Losekamm), Aktepe.

Tore: 1:0, 2:1 Harut Arutunjan (59.,90.), 1:1 Leonard Gauggel (83.).

Schiedsrichter: Stephan Nerlich mit Ciara Kämpf und Christian Rieger.