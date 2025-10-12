Landesliga Staffel 3: Seedorf siegt am Ende knapp gegen den TSV Harthausen/Scher

In der Landesliga Staffel 3 gelingt dem SV Seedorf nach zuletzt zwei Niederlagen ein knapper 2:1-Sieg gegen den TSV Harthausen/Scher – diese verlieren somit zum dritten Mal in Folge.
Vor der Partie gegen den SV Seedorf sagte Harthausens Spielertrainer Akin Aktepe: „Ich denke, das Spiel wird kein Leckerbissen für die Zuschauer.“ Damit sollte Aktepe recht behalten, denn die Partie war nicht gerade geprägt von vielen nennenswerten Torchancen oder sehenswerten Spielzügen. Beide Mannschaften agierten eher mit langen Bällen oder kamen durch Standardsituationen vor das gegnerische Tor.