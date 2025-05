FC Rottenburg – SG Empfingen 2:0 (1:0). Im Rottenburger Hohenstadion gab es in der Landesliga das Spitzenspiel – Tabellenführer FC Rottenburg empfing den direkten Verfolger SG Empfingen. Ein Spiel, welches erst in den Schlussminuten entschieden wurde.

Die SG Empfingen fand sehr gut ins Spiel und setzte den Tabellenführer der Landesliga unter Druck. Doch in der 16. Spielminute fand der FC Rottenburg den Führungstreffer durch seine Nummer Acht Lennis Eberle.

„Es war ein individueller Fehler von uns, wir haben den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren und der Gegner hat das eiskalt ausgenutzt“, so SGE-Trainer Alexander Eberhart.

Spitzenspiel mit frühem Tor

Ein früher Treffer kann in einem Spitzenspiel oft den Ausschlag geben. „So ein frühes Tor hat dem FC in die Karten gespielt, danach haben sie sich eher auf das Verteidigen konzentriert“, sagt Eberhart über das erste Tor des FC Rottenburg. Mit dem knappen Rückstand ging es auch in die Halbzeitpause. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich der Spielverlauf kaum – die SG drängte auf den Ausgleich und der FC verteidigte konsequent.

Rottenburg ist eiskalt

„Wir hatten in der zweiten Hälfte so viele Tormöglichkeiten die ungenutzt blieben. Jonas Bucci und Noah Scheurenbrand hatten jeweils eine Großchance“, sagt Eberhart.

In der 63. kam es noch bitterer für die SG. Denn der spielende Co-Trainer Daniel Seemann sah für eine Tätlichkeit die Rote Karte und somit mussten die Gäste knapp eine halbe Stunde mit einem Mann weniger spielen. Am Ende wurden die Empfinger für ihre schlechte Chancennutzung eiskalt bestraft. Denn in der 90. Minute erzielte der FC Rottenburg mit Maximilian Biesinger das 2:0 und machte den Deckel drauf.

Durch die Niederlage wächst der Rückstand auf Spitzenreiter FC Rottenburg auf sechs Punkte an. Zudem rückte der VfL Nagold nach einem Sieg in Frommern bis auf zwei Zähler an die SG heran. Nächste Woche geht es für die SG Empfingen gegen Tuttlingen. „Wir werden alles geben“, so Eberhart mit Hinblick auf die kommende Aufgabe seines Teams.

FC Rottenburg – SG Empfingen

FC Rottenburg: J. Häfner, S. Votentsev, R. Hirschka, L. Eberle, A. Diedhiou, L. Behr, L. Oeschger, N. Heberle, J. Bader, M. Weber, M. Rohrer.

SG Empfingen:K. Fritz, D. Schima, D. Rebmann, N. Scheurenbrand, R. Schüssler, D. Schmid, P. Schoch, D. Seemann, J. Bucci, N. Rebmann, S.Erdem.

Tore: 1:0 (16.) Lennis Eberle, 2:0 (90+3.) Maximilian Biesinger.

Schiedsrichter: Steve Henriß.

Assistenten: Justin Feyl, Tom Nieswandt.

Zuschauer: 600