Landesliga Staffel 3: Remis in Öhningen – FC Pfaffenweiler baut seine Serie weiter aus

1 Jallow Saja erzielte den 1:1-Ausgleich für den FCP. Foto: Holger Rohde Mit einem Punkt gut leben kann der FC Pfaffenweiler beim Kellerkind. Die Gäste bauen ihre Serie aus und sind jetzt seit sieben Begegnungen ohne eine Niederlage.







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Landesliga: FC Öhningen-Gaienhofen – FC Pfaffenweiler 1:1 (1:1). Zunächst erwischte der Gastgeber den besseren Start: Das 1:0 des FC Öhningen-Gaienhofen fiel aus einem Freistoß aus dem Halbfeld als Max Amann sträflich frei zum Kopfball kam und die Führung markierte. Noah Schade hatte nach einer Flanke von Rapahel Gür die dicke Gelegenheit zum 1:1 auf dem Fuß. Im weiteren Verlauf ergab sich ein verteiltes Spiel, in dem die Gäste in der Defensive keinen zweiten Treffer zuließen. Kurz vor der Halbzeit sorgte Jallow Saja für den wichtigen 1:1-Ausgleich.