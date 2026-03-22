Landesliga Staffel 3: Remis in Öhningen – FC Pfaffenweiler baut seine Serie weiter aus
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Jallow Saja erzielte den 1:1-Ausgleich für den FCP. Foto: Holger Rohde

Mit einem Punkt gut leben kann der FC Pfaffenweiler beim Kellerkind. Die Gäste bauen ihre Serie aus und sind jetzt seit sieben Begegnungen ohne eine Niederlage.

Landesliga: FC Öhningen-Gaienhofen – FC Pfaffenweiler 1:1 (1:1). Zunächst erwischte der Gastgeber den besseren Start: Das 1:0 des FC Öhningen-Gaienhofen fiel aus einem Freistoß aus dem Halbfeld als Max Amann sträflich frei zum Kopfball kam und die Führung markierte. Noah Schade hatte nach einer Flanke von Rapahel Gür die dicke Gelegenheit zum 1:1 auf dem Fuß. Im weiteren Verlauf ergab sich ein verteiltes Spiel, in dem die Gäste in der Defensive keinen zweiten Treffer zuließen. Kurz vor der Halbzeit sorgte Jallow Saja für den wichtigen 1:1-Ausgleich.

 

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Trotz gut 20 Minuten Überzahl wollte den Gästen der Siegtreffer nicht mehr gelingen. Die besten Chancen hatte Saja frei vor dem Tor in der 90. Minute, als er den Ball über die Latte setzte. Zuvor vergab Pfaffenweiler weitere Gelegenheiten, unter anderem von Jonas Schwer.

Das sagt Jonas Schwer

Spielertrainer Jonas Schwer sah bei seinem Resümee das erwartet schwere Spiel, „mit langen Bällen, sehr umkämpft. Wir taten uns schwer, weil wir nicht über das Spielerische in die Partie gekommen sind. Nach dem Platzverweis hatten wir noch etliche gute Chancen um zu gewinnen. Leider hat dies nicht mehr geklappt.“

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In einem für beide Seiten richtungsweisenden Duell landet die SG Dauchingen/Weilersbach gegen die SG Wolterdingen/Tannheim einen wertvollen Sieg.

Statistik

Tore: 1:0 Max Amann (25.), 1:1 Jallow Saja (44.).

Rote Karte: Öhningen (73.).

Schiedsrichter: Paul Züfle (Böhringen).

Zuschauer: 250.

 