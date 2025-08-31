Landesliga Staffel 3: „Nackenschlag“ für Aufsteiger aus Freudenstadt

Die Freudenstädter Mannschaft muss auch nach ihrem vierten Landesligaspiel auf ihren ersten Punkt in der Saison warten. Im Aufsteigerduell waren sie deutlich unterlegen.

SpVgg Freudenstadt – SSC Tübingen 1:4 (1:1). Zumindest eine Stunde lang war das Spiel vom Ergebnis her im Hermann-Saam-Stadion völlig offen. Tübingen begann dominant und Lars Lack konnte in der 5. Minute ungehindert seinen Mitspieler Mario Kuhn im Freudenstädter Strafraum in Szene setzen. Der vollendete sehenswert zur Tübinger Führung. Freudenstadts Torhüter Lukas Finkbeiner, der wieder von Anfang an auf dem Platz stand, war chancenlos.

In der Folge hatten die Hausherren Mühe, ins Spiel zu finden und liefen der Musik hinterher. Eine weitere gute Torchance der Gäste aus der 21. Minute – wiederum abgeschlossen von Mario Kuhn – vereitelte Torhüter Finkbeiner.

Ans Lattenkreuz

Tübingen blieb weiterhin spielbestimmend und Freudenstadts war fast ausschließlich mit Defensivaufgaben beschäftigt. Der zweite Treffer lag Mitte der ersten Halbzeit in der Luft. So krachte ein Distanzschuss von Tübingens Mittelstürmer Chatziliadis (29.) ans Lattenkreuz und zwei Minuten später fanden die Tübinger wiederum durch Chatzialliadis in Finkbeiner ihren Meister, der sich vorerst nicht ein zweites Mal überwinden ließ.

Etwas überraschend fiel auf der Gegenseite der Ausgleichstreffer. Nach einer Offensivaktion der Freudenstädter bekam Tübingens Innenverteidiger Valentin Scholz den Ball an seine Hand. Der Schiedsrichter Philipp Lehmann zögerte kurz und gab dann doch den Strafstoß. Den verwandelte Patrick Ostojic humorlos. Der Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt etwas glücklich aus Sicht der Kurstädter und nachdem Lukas Finkbeiner einen weiteren Hochkaräter der Tübinger kurz vor der Halbzeit von Felix Müller sehenswert unschädlich machen konnte, ging es mit 1:1 in die Kabine.

In Konter gelaufen

Ohne Wechsel nahmen beide Teams die zweite Halbzeit in Angriff, in der die Tübinger anfangs etwas außer Tritt kamen und das Spiel eine Viertelstunde etwas offener wurde. In der 61. Minute lief die Freudenstädter Mannschaft in einen Konter und nach Zuspiel von Felix Müller vollendete Lars Lack zur neuerlichen Gästeführung. Auch beim 1:3 der Gäste zeigten die Freudenstädter Abstimmungsprobleme in ihrer Abwehr. Dieses Mal war Lars Lack der Wegbereiter und Felix Müller schraubte das Ergebnis bereits auf 1:3.

Das war mehr als ein Wirkungstreffer aus Sicht der Gastgeber. Das große Aufbäumen der SpVgg Freudenstadt blieb aus und auch beim 1:4, wiederum abgeschlossen durch Felix Müller, der damit einen Doppelpack schnürte, offenbarten die Kurstädter große Lücken im Abwehrverbund. Kurz vor Schluss übersah der Schiedsrichter eine klare Tätlichkeit von Tübingens Spieler Ali Hamdar gegen Matthias Ade, die aber völlig unverständlich nicht mit Rot bestraft wurde, sondern folgenlos blieb. Am verdienten Sieg der Tübinger änderte diese unsportliche Aktion jedoch nichts.

Trainerstimme

Elvedin Djekic (SpVgg Freudenstadt): „Die Niederlage und vor allem die Art und Weise war heute ein Nackenschlag für uns. Der Schiedsrichter hat zum Ende des Spiels eine klare rote Karte gegen einen Tübinger Spieler übersehen. Die Szene war aber nicht spielentscheidend.“

Auf einen Blick

SpVgg Freudenstadt: L. Finkbeiner, H. Djekic (77. N. Göcks), L. Lisicar, Y. Kara (65. T. Aboubakar), D. Süzgec, P. Ostojic (77. M. Kilic), L. Schaber, A. Bensch (69. A. Nahodovic, C. Kaupp, M. Ade, A. Camara.

Tore: 0:1 Mario Kuhn (5.), 1:1 Patrick Ostojic (36., Handelfmeter), 1.2 Lars Lack (62.), 1:3, 1:4 Felix Müller (65., 78.).

Schiedsrichter: Philipp Lehmann.

Zuschauer: 150.