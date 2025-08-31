Landesliga Staffel 3: „Nackenschlag“ für Aufsteiger aus Freudenstadt

Die Freudenstädter Mannschaft muss auch nach ihrem vierten Landesligaspiel auf ihren ersten Punkt in der Saison warten. Im Aufsteigerduell waren sie deutlich unterlegen.
SpVgg Freudenstadt – SSC Tübingen 1:4 (1:1). Zumindest eine Stunde lang war das Spiel vom Ergebnis her im Hermann-Saam-Stadion völlig offen. Tübingen begann dominant und Lars Lack konnte in der 5. Minute ungehindert seinen Mitspieler Mario Kuhn im Freudenstädter Strafraum in Szene setzen. Der vollendete sehenswert zur Tübinger Führung. Freudenstadts Torhüter Lukas Finkbeiner, der wieder von Anfang an auf dem Platz stand, war chancenlos.