Landesliga Staffel 3: Letztes Landesliga-Derby zweier Absteiger

1 Die TSF Dornhan (in Weiß) stehen vor ihrem erstmal letzten Landesliga-Derby gegen den SV Wittendorf. Foto: /Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer Der SV Wittendorf empfängt die TSF Dornhan zum Duell zweier Absteiger. Für beide Teams bietet sich die letzte Chance, eine bittere Rückrunde mit einem Erfolgserlebnis zu beenden.







SV Wittendorf - TSF Dornhan (Samstag, 15.30 Uhr). Am vorletzten Spieltag der Landesliga treffen an der „Langen Furche“ die bereits abgestiegenen Lokalrivalen SV Wittendorf und TSF Dornhan aufeinander. Große Auswirkungen auf die Abschlusstabelle wird das Derby nicht mehr haben – Dornhan steht als Tabellenletzter fest, Wittendorf wird ebenfalls in die Bezirksliga zurückkehren. Doch ein Erfolg gegen den Nachbarn hat seinen eigenen Reiz – auch ohne sportlichen Wert.