Landesliga Staffel 3: Kriegt der TuS Ergenzingen den Kopf wieder frei?

Dem TuS Ergenzingen droht der Abstieg und das rettende Ufer ist immer weiter entfernt. Der TuS will nun gegen Croatia Reutlingen einen neuerlichen Anlauf starten, wieder zu punkten.
TuS Ergenzingen – SV Croatia Reutlingen (Sonntag, 15 Uhr). „Wir kommen jetzt in eine Phase, in der wir punkten müssen“, weiß TuS-Trainer Florian Schwend zu gut, wie es um sein Team im Abstiegskampf steht. Bis zum Relegationsplatz sind es vier Punkte, bis zum ersten Nichtabstiegsplatz sogar schon neun. Und Seedorf auf dem Relegationsplatz hat mit Freudenstadt als Gegner sogar die Chance, den Abstand auf sieben Punkte zu vergrößern.