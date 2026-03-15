Landesliga Staffel 3: Klassenerhalt rückt für die SpVgg Freudenstadt in weite Ferne

Nächster Rückschlag für die SpVgg Freudenstadt in Sachen Abstiegskampf. Nach einem wenig inspirierenden Auftritt verloren die Kurstädter gegen ebenfalls schwache Mühlheimer mit 1:2.
SpVgg Freudenstadt – VfL Mühlheim 1:2 (0:0). Bei nasskalten Bedingungen hätten die Gastgeber um ein Haar und mit etwas mehr Glück in der 7. Minute in Führung gehen können. Nach einem hohen Ballgewinn von Freudenstadts Kapitän Leon Schaber scheiterte Patrick Ostojic am gut parierenden Mühlheimer Keeper, ehe im Anschluss Matthias Ade an der Mühlheimer Torumrandung scheiterte.