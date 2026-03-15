Landesliga Staffel 3: Klassenerhalt rückt für die SpVgg Freudenstadt in weite Ferne

Nächster Rückschlag für die SpVgg Freudenstadt in Sachen Abstiegskampf. Nach einem wenig inspirierenden Auftritt verloren die Kurstädter gegen ebenfalls schwache Mühlheimer mit 1:2.

SpVgg Freudenstadt – VfL Mühlheim 1:2 (0:0). Bei nasskalten Bedingungen hätten die Gastgeber um ein Haar und mit etwas mehr Glück in der 7. Minute in Führung gehen können. Nach einem hohen Ballgewinn von Freudenstadts Kapitän Leon Schaber scheiterte Patrick Ostojic am gut parierenden Mühlheimer Keeper, ehe im Anschluss Matthias Ade an der Mühlheimer Torumrandung scheiterte.

Dieser gute Beginn sollte sich aber als Strohfeuer entpuppen. In der Folge hatten die Freudenstädter vor allem mit dem Ball ihre Probleme und verloren diesen viel zu schnell. Die Ettenberg-Kicker hatten deutlich mehr Ballbesitz, blieben nach vorne aber auch lange Zeit sehr harmlos.

Unsere Empfehlung für Sie Landesliga Ein perfekter Samstagnachmittag in Empfingen Die SG Empfingen kann sich nach dem 8:1-Kantersieg über den TuS Ergenzingen nicht nur über eine starke Leistung, sondern auch über den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz freuen.

In der 16. Minute scheiterte Mühlheims Leonard Hößrich am gut reagierenden Freudenstädter Keeper Dennis Kübler. Die letzte Entschlossenheit vor dem Freudenstädter Tor ging den Gästen auch beim nächsten Hochkaräter von Mittelstürmer Max Anders in der 29. Minute ab. Nicht verwunderlich, dass die erste Halbzeit damit torlos blieb.

Strafstoß bringt Führung

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber mit den Einwechslungen von Mert Karaaslan und Yasin Kara ihr lahmendes Offensivspiel anzukurbeln. Das Spiel plätscherte aber weiter nur so vor sich hin. Keine der beiden Mannschaften machte zu diesem Zeitpunkt den Eindruck, dass sie mehr ins Risiko gehen wollte. Nach knapp einer Stunde Spielzeit holte Freudenstadts Mittelfeldabräumer Matthias Ade seinen Gegenspieler Max Anders im Strafraum von den Beinen. Der im zweiten Spielabschnitt nicht mehr so sicher leitende Schiedsrichter Tobias Rollnik entschied auf Strafstoß. Diesen verwandelte Mühlheims Niklas Oertel zur Gästeführung.

Jetzt waren die Gastgeber gefordert, etwas zu investieren. Das gelang jedoch nicht. In der 84. Minute führte ein Konter der Gäste zum zweiten Treffer. Nach Flanke von Jonas Kirchner behielt Luca Zepf vor dem Freudenstädter Tor die Nerven und vollendete diesen. Kurz vor Schluss gelang der Spielvereinigung doch noch der Anschlusstreffer. Nach einer Kopfballverlängerung von Nico Göcks traf Mert Karaaslan. Die Mühlheimer überstanden Freudenstadts Druckphase. Mit dieser Niederlage geht es für die Freudenstädter in den kommenden Wochen wohl nur noch um den Relegationsplatz.

Auf einen Blick

SpVgg Freudenstadt: D. Kübler – N. Armbruster, H. Djekic, D. Süzgec (80. N. Göcks), P. Ostojic, A. Nahodovic (53. Y. Kara), L. Schaber, M. Weimer (53. M. Karaaslan), M. Ade, L. Kroboth (69. C. Kaupp), J. Köhler (80. P. Göcks).

Tore: 0:1 Niklas Oertel (64. Foulelfmeterl), 0:2 Luca Zepf (84.), 1:2 Mert Karaaslan (88.). Schiedsrichter: Tobias Rollnik.