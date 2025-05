Landesliga Staffel 3: Keine guten Voraussetzungen beim SV Wittendorf

1 Aus der Negativspirale will der SV Wittendorf (in Rot) herauskommen, doch hat er dafür nur noch wenig Zeit. Foto: Andreas Wagner

Landesligist SV Wittendorf hätte mit dem FC 07 Albstadt eigentlich einen Gegner in Reichweite vor sich, allerdings hat das Team am Samstag viele Ausfälle. Trotzdem hofft man auf Punkte für den Abstiegskampf.









FC 07 Albstadt – SV Wittendorf (Samstag, 15.30 Uhr). Der SV Wittendorf unternimmt in Albstadt den x-ten Versuch, seinen Negativlauf nach der Winterpause zu beenden. Ob dies ausgerechnet gegen die gut in der Tabelle dastehenden Albstädter gelingt, ist eher unwahrscheinlich. Die Formkurven beider Mannschaften liefen doch in den letzten Wochen weit auseinander.