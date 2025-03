1 Frommern Keeper Daniel Mau harrt der Dinge, die da kommen. Am Samstagmittag im Kellerduell gegen den SV Wittendorf will er mit dafür sorgen, dass bei der Heimmannschaft die Null steht. Foto: Kara

Der TSV Frommern empfängt den SV Wittendorf am Samstag (15 Uhr) zu einem eminent wichtigen Landesligaspiel.









Frommerns Fehlstart ist nicht mehr zu ändern: Kassierte man in Harthausen noch spät den Treffer, der die 1:2-Niederlage besiegelte, hatte man der Effektivität des SV Croatia Reutlingen am zurückliegenden Wochenende nicht genug entgegenzusetzen. Im Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Wittendorf sollen nun die ersten drei Punkte im Jahr 2025 her.