Landesliga Staffel 3: Hinspielergebnis war Warnung genug für Freudenstadt

Aufsteigerduell bei der SpVgg Freudenstadt. Ein Sieg wäre immens wichtig, wenn überhaupt noch eine Chance auf den Ligaverbleib erhalten werden soll.
SpVgg Freudenstadt – VfL Mühlheim (Samstag, 15 Uhr). Die Last-Minute Niederlage beim SSC Tübingen war ein gehöriger Dämpfer in Sachen Ligaverbleib für die Spielvereinigung. Umso wichtiger wäre es, wenn die Kurstädter an diesem Wochenende ihre Heimpartie gegen den VfL Mühlheim für sich entscheiden könnten, um den Anschluss auf das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren.