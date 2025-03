Landesliga Staffel 3: Harthausen jubelt, Frommern im Tal der Tränen

Nach dem Abpfiff des Derbys zwischen den TSV Harthausen und dem TSV Frommern hätten die Gefühlswelten beider Teams nicht unterschiedlicher sein können. Während bei den Scher-Kickern pure Freude herrschte und der Last-Minute-Torschütze Steffen Erbe von allen geherzt wurde, lagen die Spieler des TSV Frommern niedergeschlagen auf dem Rasen. Es dauerte einige Minuten bis sich die riesige Enttäuschung über die verpatzte Chance bei der Premiere von Neu-Trainer Armin Hotz zu punkten, gelegt hatte.

Mehrere Torchancen

„Wir verpassen es in der ersten Hälfte das 2:0 oder 3:0 zu machen. Wir machen ein überragendes Spiel und setzen genau das um, was wir uns vorgenommen haben. Anfang der zweiten Hälfte haben wir dann die Spannung verloren und das Spiel aus der Hand gegeben. Wir haben beinahe darum gebettelt, dass wir die Dinger noch bekommen“, sagte Hotz direkt nach der extrem bitteren Partie. Harthausen hatte in der ersten Hälfte gar keine Torchance und mit der ersten Gelegenheit in der 57. Minute das 1:1 erzielt. Danach hatte die Mannschaft von Trainer Akin Aktepe mehr vom Spiel und war vor allem bei Freistößen und Ecken gefährlich.

Unnötige Fouls ein Grund

„Wir haben ganz viele unnötige Fouls gemacht“, monierte Armin Hotz. Exemplarisch war das letzte Foul, das schließlich zum Siegtreffer für Harthausen führte. „Der Gegner ist nach dem Eckball an der rechten Außenlinie mit dem Rücken zum Tor und zieht das Foul. Bei Standards sind sie gut. So fällt in der Nachspielzeit das 2:1“, analysierte der Gästetrainer, der weiß: „Wenn wir in der zweiten Hälfte die Leistung aus der ersten Hälfte bringen, dann brennt gar nichts an, doch das haben wir verloren und deswegen hatten wir auch nicht verdient als Sieger vom Platz zu gehen.“

Nächstes Derby am Freitag

Ebenfalls nicht als Sieger vom Platz gingen an diesem Auftaktwochenende der FC 07 Albstadt und der TSV Straßberg. Beide Teams waren personell durch Krankheitsfälle geschwächt. Bereits am Freitag treffen die beiden Zollernteams im direkten Duell aufeinander. Im Abstiegskampf zählt dann jeder Punkt.